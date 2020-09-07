İstanbul Kitap Fuarı ertelendi

Son günlerde artan vakalar doğrultusunda COVID-19 sebebiyle alınan karar doğrultusunda TÜYAP tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli ziyaretçiler ve yayıncılarımız fuarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu yıl içinde sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Bizden haberler için hesapları ve web sitemizi takip edebilirsiniz.”