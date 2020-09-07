MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri İstanbul Kitap Fuarı ertelendi
ABONE OL
07.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Kitap Fuarı ertelendi

TÜYAP tarafından yapılan açıklamada İstanbul Kitap Fuarı’nın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

İstanbul Kitap Fuarı ertelendi

Son günlerde artan vakalar doğrultusunda COVID-19 sebebiyle alınan karar doğrultusunda TÜYAP tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli ziyaretçiler ve yayıncılarımız fuarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu yıl içinde sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Bizden haberler için hesapları ve web sitemizi takip edebilirsiniz.”

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kapasite yeterince kullanılmıyor’

‘Kapasite yeterince kullanılmıyor’

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

IPSOS Milliyet okurları için derledi: Normalleşemedik

IPSOS Milliyet okurları için derledi: Normalleşemedik

Sıradaki Haber