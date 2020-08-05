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05.08.2020 - 16:34 |

Kendiliğinden Evrilen Kosmos

Felsefeci ve psikolog Steven M. Rosen tarafından kaleme alınan Kendiliğinden Evrilen Kozmos Alfa Yayınları’ndan çıktı!

Kendiliğinden Evrilen Kosmos

Kendiliğinden Evrilen Kozmos, çağdaş teorik fiziğin, bilimsel ilerlemenin kritik bir şekilde Kartezyen felsefenin duruşundan özne-nesne ayrımını aşan fenomenolojik bir duruşa doğru kaydığını gösteriyor. Yazar fenomenolojik felsefenin fikirleri ve çıkarımlarını geniş bir şekilde incelemekte ve pozitivist felsefeyle karşılaştırmakta. Rosen, fenomenolojide, katılımcıların gelişen bir yaşam dünyasında, yaşanmış bir deneyimin dinamik bağlamı olan hermeneutik etkileşimlerinden kaynaklanan bir anlam görüyor. Fenomenolojik fizikte, bilim yapmak ile felsefe yapmanın ortak bir çaba olduğunu vurgulayarak, bilim ve felsefenin kaynaşmasının, süregiden sorunlara yeni çözümler sunan yeni bir fiziğe yol açtığını gösteriyor.

 

“Kendiliğinden Evrilen Kozmos disiplinlerarası harika bir çalışma; Hermann Weyl ile Edmund Husserl’in ortak bir kozmoloji oluşturmalarını andırıyor. Kuantum fiziği ve kozmolojinin felsefe olmadan yapılamayacağını gösteriyor.”

–Patrick A Heelan, Georgetown Üniversitesi

 

“Bu kitap çok derin bir okuma içeriyor.

Rosen’ın olağanüstü üslubu zor meseleleri berraklaştırıyor.”

– The Journal of Mind and Behavior

 

“Evrenin evriminin en zor problemleri ile  felsefeyi buluşturan bir kitap.”

–Zentralblatt MATH

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