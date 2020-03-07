‘Kökler’e inen sergi

İstanbul kültür sanat yaşamı için dün önemli bir adım atıldı. Kültür ve sanat alanında geçmişi yeniden keşfetmeyi ve bu alanı üretken kılacak yeniliklere öncülük etmeyi hedefleyen Kalyon Kültür, II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve “Kimseye Etmem Şikâyet” adlı nihavent eserin sözlerini yazan İhsan Raif Hanım’ın evi olmasıyla ünlenen Şişli Nişantaşı’ndaki Taş Konak’ta hizmet vermeye başladı. Pelin Çift’in sunuculuğunu yaptığı açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon Kültür Kurucusu Sena Kalyoncu ile iş, sanat ve basın camiasından isimler katıldı.



Açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen Emine Erdoğan, Kalyon Kültür’ün Türkiye’nin ve İstanbul’un kültür-sanat hayatına katkıda bulunacağına inandığını söyledi. Tarihi konağın tanıtım videosunun izlettirildiği etkinlikte, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Emine Erdoğan’a Çingene Kızı mozaiğinin minyatürünü hediye etti.



Gaziantep’ten fotoğraflar



Açılışa katılanlar sonrasında Kalyon Kültür’ün ilk sergisi olan, fotoğrafçı Ahmet Polat’ın “Kökler” ismini verdiği sergiyi gezdi.



Sergi fotoğrafçının, 2019’da Hollanda’dan babasıyla birlikte ilk kez Gaziantep’teki köylerine yaptığı ziyaretin izlerini yansıtıyor. Polat’ın sergisi de 21 Haziran’a kadar görülebilecek.