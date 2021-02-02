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02.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kolezyum’da piyano sesleri

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da uzun süreli kısıtlamaların ve karantina süreçlerinin ardından müzeler yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kolezyum’da piyano sesleri

Bu kapsamda Kolezyum’da dün Stella Parenti’nin sanat direktörlüğünde bir konser gerçekleştirildi. YouTube’dan Türkiye saati ile 14.30’da canlı yayınlanan konserde piyanoda Massimo Sabatini, konservatuvar öğrencileri soprano Olimpia Pagni ve mezzosoprano Sara Tiburzi ile tenor Marco Ciadro’ya eşlik etti. Müzisyenler, Fransız şarkıcı Edith Piaf’ın “La Vie En Rose” şarkısıyla konsere başladı.

 

 

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