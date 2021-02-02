Kolezyum’da piyano sesleri

Bu kapsamda Kolezyum’da dün Stella Parenti’nin sanat direktörlüğünde bir konser gerçekleştirildi. YouTube’dan Türkiye saati ile 14.30’da canlı yayınlanan konserde piyanoda Massimo Sabatini, konservatuvar öğrencileri soprano Olimpia Pagni ve mezzosoprano Sara Tiburzi ile tenor Marco Ciadro’ya eşlik etti. Müzisyenler, Fransız şarkıcı Edith Piaf’ın “La Vie En Rose” şarkısıyla konsere başladı.