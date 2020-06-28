Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgesel projelerine destek

Anadolu coğrafyasının önemli kültür değeri olan Muğla Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı ile o dönemin yaşamını bugüne aktaracak usta yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu'nun "Evlerinin Önü" belgeseli desteklenen projeler arasında yer aldı.

Belgesel film alanının başarılı ve tecrübeli ismi, yönetmen ve yazar İsmet Arasan'ın "Balkanların Türkçe Hafızası" adlı belgeseli de destek alan diğer bir proje oldu.

Türk belgeselciliğinin en önemli isimlerinden yönetmen Süha Arın'ın 1979 yapımı "Tahtacı Fatma" belgeseline yıllar sonra ışık tutacak olan Sezer Ağgez'in yönetmenliğini yapacağı "Fatma'dan Sonra 40 Yıl" adlı belgesel ise desteklenecek diğer proje oldu.

Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Türk kültür hayatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un yaşamını anlatan "Haluk Dursun-Kültürü Savunan Adam" adlı belgesel de destek alan projeler arasında yer aldı.