La Casa De Papel Ne Demek? La Casa De Papel Kelimesinin Anlamı

La Casa De papel İspanyol kökenli bir cümledir. İspanyolca açısından bakıldığında bu cümlenin Türkçedeki anlamı ise ‘kağıt ev’ anlamına geliyor. Bu anlam dizinin hikayesine ve temeline uyum sağlaması için kullanılmaktadır.



La Casa De Papel Ne Demek?



Netflix'te yayınlanan ve en beğeni toplayan diziler arasında yer alan La Casa De papel, cümle yapısı kapsamında birçok kişinin merak ettiği yapılardan biridir. Özellikle dizinin hayranları anlamını öğrenmek için internet üzerinden bilgi toplamaya çalışmaktadır.



La Casa De papel İspanyol kökenli bir cümle olarak öne çıkıyor. Bu cümle ‘kağıt ev’ şeklinde tanımlanmaktadır. La Casa İspanyolcada ‘ev’ anlamına geliyor. Papel ise ‘kağıt’ anlamındadır. Bu iki ayrı kelime bir araya geldiği zaman ise cümle olarak bir değişiklik yaşanmadan kağıt ev şeklinde okunur.