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30.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Linda McCartney’in objektifinden sergi

Amerikalı fotoğrafçı ve Paul McCartney’nin ilk eşi Linda McCartney tarafından çekilen 250’den fazla fotoğraf önümüzdeki günlerde Liverpool’daki Walker Art Gallery’de sergilenecek.

Linda McCartney’in objektifinden sergi

The Guardian’da yer alan habere göre “Linda McCartney Retrospective” adlı sergide, Hudson Nehri’ndeki The Rolling Stones grubuna ait fotoğrafların yanı sıra The Beatles’ın “The White Album” ve “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” albümlerinin fotoğrafları da yer alıyor. Ayrıca izleyiciler, McCartney ailesinin Hoylake, Wirral sahilinde birlikte vakit geçirdiği fotoğrafları da görebilecekler. Sergi, 8 Ağustos ile 1 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

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