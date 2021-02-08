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08.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Maalouf’tan sekiz yıl sonra yeni kitap

Yazar Amin Maalouf’un sekiz yıl aranın ardından kaleme aldığı yeni romanı “Empedokles’in Dostları”, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.

Maalouf’tan sekiz yıl sonra yeni kitap

Kitabı Ali Berktay Türkçe’ye kazandırdı. Maalouf, 2012’de yayımlanan “Doğu’dan Uzakta”dan sonra yazdığı bu ilk romanında “Ölümcül Kimlikler” ve “Uygarlıkların Batışı” kitaplarında çözümlemeye çalıştığı, insanlığın sonu, uygarlıkların kendini yok etmesi gibi olguları işliyor.Eserinde yarı distopik bir dünya çizen Maalouf, okuru, kendilerini “Empedokles’in Dostları” diye tanıtan, son derece gelişmiş bir teknolojiye ve tıp bilgisine sahip bir grup gizemli insanla tanışmaya davet ediyor.              

 

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