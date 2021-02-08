Maalouf’tan sekiz yıl sonra yeni kitap

Kitabı Ali Berktay Türkçe’ye kazandırdı. Maalouf, 2012’de yayımlanan “Doğu’dan Uzakta”dan sonra yazdığı bu ilk romanında “Ölümcül Kimlikler” ve “Uygarlıkların Batışı” kitaplarında çözümlemeye çalıştığı, insanlığın sonu, uygarlıkların kendini yok etmesi gibi olguları işliyor.Eserinde yarı distopik bir dünya çizen Maalouf, okuru, kendilerini “Empedokles’in Dostları” diye tanıtan, son derece gelişmiş bir teknolojiye ve tıp bilgisine sahip bir grup gizemli insanla tanışmaya davet ediyor.