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30.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Marilyn Monroe’nun fotoğrafı satışta

Marilyn Monroe’nun imzalı siyah beyaz bir fotoğrafı, 1796’da yazılan ve eski Amerikan Başkanı George Washington tarafından imzalanan tek sayfalık bir mektup ve Fransa İmparatoru Napoleon Bonaparte’ın çağdaş Fransız siyaseti üzerine bir kitabının da yer aldığı 289 obje satışa çıkıyor.

Marilyn Monroe’nun fotoğrafı satışta

Açık artırma iş insanı John Reznikoff tarafından kurulan University Archives tarafından gelecek ay online olarak düzenlenecek. 11 Kasım’da gerçekleşecek müzayede, LiveAuctioneers.com’dan takip edilebilecek.

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