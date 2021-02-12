Maskenin ardındaki Çağrışımlar Fişekhane'de

Prof. Hüsamettin Koçan, Feride Çelik, Banu Çarmıklı ve Özlem Yalım’ın bulunduğu sanat kurulunun şekillendirdiği sergi, dünyanın içinde bulunduğu bu kaotik ortamı ele alarak, sanatçı ve tasarımcıların yorumları ile sanatseverleri kavramsal bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. İnsanlığın beklenmedik bir anda pandemi ile paniğe ve umutsuzluğa kapıldığı bugünlerde, sanatçılar korunmanın temel unsuru maskeyi farklı bir pencereden gösteriyor. İnsanlık ile maskenin arasındaki bağı metafor olarak sorgulayan sergi 11 Şubat – 21 Nisan tarihleri arasında Fişekhane’de ziyaret edilebilecek.

Maske Metaforuna Yolculuk

“Maske, tarih boyunca hayatımızda var oldu. Önce vahşi doğada kendimizi korumak ve kamufle etmek için boyandık ve ardında gizlendik; sonra pagan ayinlerinde ritüellerimizi gerçekleştirdik. ‘koruyucu’ maske giderek davranışsal bir biçim aldı. Görüntü ve davranışların, örtücü, yanıltıcı, koruyucu gücünü keşfetmemizi sağladı. Maskelerimiz kimliğin temsillerinde bir kurgu olarak rol üstlendi. Bugün maske, belki de daha önce hiç olmadığı kadar gündemde, günlük yaşantımızın merkezinde yer alıyor. Maskenin, aynı zamanda bir kavram olarak boyutlandırılmasını, sanatçı ve tasarımcılardaki çağrışımları ile yaratıcı eyleme konu edilmesini arzuladık. Bir grup sanatçı ve tasarımcıya çağrıda bulunarak, maskeyi en geniş anlamda yorumlamalarını önerdik. Böylelikle, yaşantımızda pek de olumlu nitelendirilmeyen bu nesneye ilişkin algının, farklı yorumlar ve dışavurumlar ile genleşmesini, zenginleşmesini hedefledik. ‘Maske/ Çağrışımlar’ sergisinin izleyiciler üzerinde yeni sorulara, farklı çağrışımlara yol açmasını diliyoruz.“ Maske/Çağrışımlar Sanat Kurulu

Fişekhane’nin eşsiz atmosferinde sanatın yeni merkezi Contemporary Istanbul

“2019 yılında kurulan Vakfımız, çağdaş sanatı destelemek ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kuruldu. Sanatı, sanatçıları ve tasarımcıları; toplumun her kesimi ile daha fazla temas ettirmeyi amaçlıyoruz. Vakfın kuruluşundan bu yana destek olduğum ve Mütevelli Heyeti’nde yer aldığım ve ilk kez Bayburt’ta Baksı Müzesi’nde sergilenen Maske/Çağırışımlar Sergisi Fişekhane’de bulunan mekanımız Cocoon’da sanatseverler ile buluşacak. İstanbul’un kültür-sanat haritasına eklenen ve belediye tarafından tescillenerek “tarihi ve gezilecek mekanların” listesine giren Fişekhane’nin eşsiz atmosferinde sergilenen Maske/Çağırışımlar Sergisi’nin çok daha geniş kitlelere ulaşacağına inanıyoruz. Çağdaş sanatı desteklemek adına yaptığımız bu işbirliğinin ilk adımı olan Maske/Çağrışımlar sergisi gibi birçok farklı projemizi Vakıf çatısı altında gerçekleştireceğiz. Değerli hocamız Sayın Hüsamettin Koçan’a ayrıca teşekkür ederim. Maske/Çağrışımlar sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı çok heyecanlıyız.” Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli

‘Maske’ imgesini, en iyi bildiğimiz dil ile sanatla yorumluyoruz

“Baksı Müzesi olarak 2021 yılına güzel bir işbirliğiyle ’Merhaba!’ diyoruz. Geçtiğimiz sonbaharda Bayburt’ta, müze mekânımızda sanatseverlerin beğenisine sunduğumuz ‘Maske/Çağrışımlar' sergisini bu kez İstanbul’da geniş bir çevreyle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Toplam 20 sanatçı ve tasarımcının eserlerini bir araya getiren bu sergide, hayatımızın merkezine oturan pandemiyi ve ‘maske’ imgesini, en iyi bildiğimiz dille, sanatla yorumlamaya çalıştık, anlam araştırmasına giriştik. Hayatımızın bir parçası haline gelen maskelerin, Anadolu’da bir tepenin üstündeki müzede çarpıcı yorumlarla seslendirmiş olmanın özellikle dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Ortaya çıkan yapıtların zenginliği ve beğeniyle karşılanması, bizi bu sergiyi daha çok kişiye ulaştırma konusunda motive etti. Pandeminin neden olduğu kısıtlamalara rağmen sergimizin İstanbul’da izleyicilerle daha yakından buluşması hem katılan sanatçılar hem de müzemiz adına anlamlı bir destek oluşturuyor. Baksı Müzesi koleksiyonuna bir 20. yıl armağanı olan bu yapıtları ve izleyicide yarattıkları duyguyu İstanbul’a taşımış olmaktan mutluluk duyuyoruz.” Baksı Müzesi Kurucusu, sanatçı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan

Sergide yer alan sanatçılar:

Alp İşmen • Aykut Erol • Beyza Boynudelik • Enis Karavil • Felekşan Onar • Ferhat Özgür • Fırat Engin • Gülcan Şenyuvalı • Gülten İmamoğlu • Halit Berker • Hatice Gökçe • İrfan Önürmen • Mehmet Kavukçu • Uniqka - Kerem Ariş / Merve Ariş • Mehmet Dere • Mike Berg • Mustafa Horasan • Sinan Logie • Simay Bülbül • Özlem Süer