Modern Sanatın Kısa Öyküsü hep kitap'tan çıktı

Modern sanat nasıl ve neden ortaya çıktı? Yeniliklerin altında kimlerin imzası vardı? Peki bu yenilikler nelerdi? Nerede ve nasıl gerçekleştiler?

Modern Sanatın Kısa Öyküsü, modern sanat konusuna yepyeni ve yenilikçi bir perspektiften bakıyor. Rahatlıkla takip edilebilen tasarımıyla, modernizmin ilk döneminden çağdaş sanat örneklerine kadar, toplamda elli önemli eserin analizini sunuyor. Bunu yaparken modern sanat tarihindeki farklı teknikleri açıklıyor, teknik jargonu anlaşılır kılarak her okurun modern sanattan keyif almasını sağlıyor.