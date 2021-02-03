03.02.2021 - 11:03 |
Modern Sanatın Kısa Öyküsü hep kitap'tan çıktı
Özenle derlenmiş bilgiler, olağanüstü görseller, faydalı eser analizleri, sanatın belli başlı dallarında kullanılan temalar, teknikler. Önemli türlere, akımlara, eserlere, temalara ve tekniklere yönelik cep kılavuzları… hep kitap’tan sanatseverlerin elinden düşürmeyeceği özgün bir sanata giriş serisi! Serinin ilk kitapları olan Sanatın Kısa Öyküsü, Fotoğrafın Kısa Öyküsü’ne Modern Sanatın Kısa Öyküsü eklendi!
Modern sanat nasıl ve neden ortaya çıktı? Yeniliklerin altında kimlerin imzası vardı? Peki bu yenilikler nelerdi? Nerede ve nasıl gerçekleştiler?
Modern Sanatın Kısa Öyküsü, modern sanat konusuna yepyeni ve yenilikçi bir perspektiften bakıyor. Rahatlıkla takip edilebilen tasarımıyla, modernizmin ilk döneminden çağdaş sanat örneklerine kadar, toplamda elli önemli eserin analizini sunuyor. Bunu yaparken modern sanat tarihindeki farklı teknikleri açıklıyor, teknik jargonu anlaşılır kılarak her okurun modern sanattan keyif almasını sağlıyor.