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18.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Müzelerin umudu maskeler

Aralarında New York’taki Metropolitan Museum of Art, Londra’daki National Gallery ve Amsterdam’daki The Rijksmuseum’unda yer aldığı pek çok müze, yeniden açılmasının ardından hediyelik eşya bölümlerinde, üzerinde sanat eserlerinin veya müzelerin logolarının yer aldığı maskeler satmaya başladı.

Müzelerin umudu maskeler

The New York Times yazarı Alex Marshall dün yayımladığı makalesinde Avrupa’da ve Amerika’da müzeler açıldıkça ve maske takma zorunluluğu olduğu sürece hediyelik eşya dükkanlarında daha çok maske görüleceğini belirtiyor. National Gallery’yi ziyarete gelen ve Vincent Van Gogh’un “Ayçiçekleri” tablosunun olduğu maskeyi alan 16 yaşındaki Jessica Macdonald, “Gerçekten harika. Artık bu mavi cerrahi maskeleri takmak zorunda değiliz” diyor.

Ayrıca Viyana’daki The Klimt Villa’nın da başını çektiği birçok müze, maskelerin satışı sayesinde borçlarını ödedi. Mayıs ayında kapılarını ziyaretçilerine yeniden açan müze, şimdiye kadar her biri 23 dolardan 6 bin üzerinde maske satışı yaptı. Müzenin yöneticisi Barış Alakuş, “Maskelerden elde edilen gelirle tüm faturaları ödedik” diye açıklamada bulundu.

 

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