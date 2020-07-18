Müzelerin umudu maskeler

The New York Times yazarı Alex Marshall dün yayımladığı makalesinde Avrupa’da ve Amerika’da müzeler açıldıkça ve maske takma zorunluluğu olduğu sürece hediyelik eşya dükkanlarında daha çok maske görüleceğini belirtiyor. National Gallery’yi ziyarete gelen ve Vincent Van Gogh’un “Ayçiçekleri” tablosunun olduğu maskeyi alan 16 yaşındaki Jessica Macdonald, “Gerçekten harika. Artık bu mavi cerrahi maskeleri takmak zorunda değiliz” diyor.

Ayrıca Viyana’daki The Klimt Villa’nın da başını çektiği birçok müze, maskelerin satışı sayesinde borçlarını ödedi. Mayıs ayında kapılarını ziyaretçilerine yeniden açan müze, şimdiye kadar her biri 23 dolardan 6 bin üzerinde maske satışı yaptı. Müzenin yöneticisi Barış Alakuş, “Maskelerden elde edilen gelirle tüm faturaları ödedik” diye açıklamada bulundu.