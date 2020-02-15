Müzik türleri cazda buluşacak

30 Nisan, caz dünyası ve İstanbul açısından önemli bir tarih. UNESCO ilk kez 2012 yılında bu tarihte Uluslararası Caz Günü’nü geleneksel olarak kutlamaya karar verdi. Ve bu ilki İstanbul’da, Aya İrini’de gerçekleştirdi. Tabii ki İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın girişimleriyle hayata geçti bu kutlama. İKSV’nin 40’ıncı yılına gelen bu çifte kutlamalarda Herbie Hancock, Wayne Shorter, Al Jarreau, Esperanza Spalding ve Dianne Reeves başta olmak üzere yabancı ve yerli müzisyenler masalsı bir mekânda konser verdi. 2012’den bu yana Uluslararası Caz Günü dünyanın çeşitli noktalarında geleneksel olarak kutlanmaya devam ediyor. İstanbul da bu noktalardan biri. Bu yıl caz gününün kutlamalarının ev sahiplerinden biri de Zorlu PSM. Dördüncü kez hayata geçecek Zorlu PSM Caz Festivali, 30 Nisan’daki Uluslararası Caz Günü kutlamaları ile başlayacak. Yaşayan en önemli caz piyanistlerinden biri olan 82 yaşındaki Steve Khun, hem Zorlu PSM Caz Festivali’nin açılış konserini yapmış olacak hem de Uluslararası Caz Günü’nü bizimle kutlayacak. Caz seyircisi için çifte kavrulmuş kahve kıvamındaki bu konser, Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bu konserin 40 yıldan fazla bir hatrı olacağı da su götürmez bir gerçek...



80’den fazla sanatçı



Yaklaşık üç aylık bir zaman dilimine yayılarak ve kendini sadece ‘caz’ festivali olarak sınırlamayan Zorlu PSM Caz Fesitvali, 5 Temmuz tarihine dek 80’den fazla yerli ve yabancı müzisyeni ağrılayacak. Peki kimler olacak? Mesela Pet Shop Boys. Ocak ayında “Hotspot” isimli albümünü yayınlayan İngiliz ikili, yedi yıllık bir aranın ardıdan 3 Temmuz’da İstanbul’da Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. En son 2018’de İKSV Salon’da izlediğimiz ve geçen yıl çıkardığı, ‘en şahsi albümüm’ dediği “All Mirrors”ı yayınlayan Angel Olsen da festivalin bir diğer öne çıkan isimlerinden. Olsen 29 Haziran’da sahnede. 2004’teki H200’in en unutulmaz performanslarından birine imza atan Brit-pop’un öncülerinden Suede, 17 Mayıs’ta dokuz yıl aradan sonra şehre teşrif edecek. Saykodelik rock’ın İngiltere’den çıkan dörtlüsü Temples da caz festivaline farklı bir noktadan yaklaşacak ve dinleyicisini 1960’lara doğru yolculuğa çıkaracak. Konserin tarihi 20 Mayıs. Son yıllarda yayınladıkları albümlerle hem Rolling Stone dergisinden hem de NPR’dan tam not almayı başaran elektronik müzik ekibi Chromatics ise festvalin heyecan veren isimlerinden. En son 10 yıl önce İKSV Salon’da dinleyebildiğimiz Chromatics, bu kez Kanadalı ekip Desire ile birlikte 15 Haziran’da sahneye çıkacak. 30 Mayıs’ta ise son dönem hem müzikte hem de sahnede yaptıklarıyla beğeni toplayan Woodkid’i de Zorlu PSM Caz Festivali sayesinde 30 Mayıs’ta izleyeceğiz.



Bu efsaneler kaçmaz



Caz festivalinde sadece caz dinlemek isteyenler için ise güzel haberlerden biri Yellowjackets konseri. Russel Ferrante, Bob Mintzer, William Kennedy ve Dane Alderson, 18 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında konser verecek. Caz müzik efsanesi Tonny Allen ve bir diğer caz efsanesi, 79 yaşındaki ‘tınıların efendisi’ Roy Ayers’ı ise bir kez daha dünya gözüyle görmek 9 Haziran’da kısmet olacak. Bugüne dek İKSV ile omuz omuza projelere imza atan Zorlu PSM, caz festivalini 5 Temmuz’daki Tove Lo konseriyle kapatacak ve cazseverleri İKSV Caz Festivali ile baş başa bırakacak.