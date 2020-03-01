MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Polanski’nin ödülüne Heanel’den tepki
ABONE OL
01.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Polanski’nin ödülüne Heanel’den tepki

Fransız sinemasının Oscar’ı olarak nitelendirilen ve bu yıl 45’inci kez düzenlenen Cesar Ödülleri töreninde çocuk istismarıyla suçlanan yönetmen Roman Polanski’ hem salonda hem de dışarıda protesto edildi.

Polanski’nin ödülüne Heanel’den tepki

Polansski’nin “An Officer and a Spy” adlı filminin Cesar Ödülleri’ne 12 dalda aday gösterildiğinin ilan edilmesi de protesto edilmişti. başlamıştı. Gecede Polanski’nin En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanması da protestolara neden oldu. Paris’te yapılan törende Roman Polanski’nin ödül kazandığı açıklandığında aralarında oyuncu Adele Haenel’in de bulunduğu bir grup sinemacı yerlerinden kalkarak salonu terk etti.

Salondaki protestoların fitilini ateşleyen oyuncu Haenel, 2000’li yılların başında henüz 15 yaşındayken bir başka yönetmen tarafından taciz edildiğini açıklamıştı. Salonda bunlar olup biterken dışarıda da feminist kuruluşların başını çektiği kalabalık grup protesto gösterilerini sürdürdü.

Survivor'da büyük kavga! "Sende bana saldıracak yürek var mı?"Survivor 2020'nin dokuzuncu bölüm ödül oyununda ünlüler takımından Erman ve gönüllüler takımından Yasin arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnstagram silme nasıl gerçekleşir? Instagram hesap silme ve geçici hesap kapatma teknikleri

İnstagram silme nasıl gerçekleşir? Instagram hesap silme ve geçici hesap kapatma teknikleri

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber