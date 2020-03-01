Polanski’nin ödülüne Heanel’den tepki

Polansski’nin “An Officer and a Spy” adlı filminin Cesar Ödülleri’ne 12 dalda aday gösterildiğinin ilan edilmesi de protesto edilmişti. başlamıştı. Gecede Polanski’nin En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanması da protestolara neden oldu. Paris’te yapılan törende Roman Polanski’nin ödül kazandığı açıklandığında aralarında oyuncu Adele Haenel’in de bulunduğu bir grup sinemacı yerlerinden kalkarak salonu terk etti.



Salondaki protestoların fitilini ateşleyen oyuncu Haenel, 2000’li yılların başında henüz 15 yaşındayken bir başka yönetmen tarafından taciz edildiğini açıklamıştı. Salonda bunlar olup biterken dışarıda da feminist kuruluşların başını çektiği kalabalık grup protesto gösterilerini sürdürdü.



