Restorasyon için üç yıl kapandı

Artnews’te yer alan habere göre, kurumun 2027’de yeninden açılması bekleniyor. The Centre Pompidou başkanı Serge Lasvignes, Renzo Piano ve Richard Rogers tarafından 1970’lerde inşa edilen binanın eskidiği ve binanın çelik boru donanımının kötüleştiğini belirterek “Başka seçeneğimiz yok, binamız tehlike altında” dedi. Ayrıca Lasvignes’e 200 milyon dolara mal olacağı tahmin edilen restorasyon çalışmaları, binayı gerekli güvenlik ve erişilebilirlik standartlarına getirecek. l