‘Sagalassos’ sergisinin tarihi uzadı

Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ve Pisidia Bölgesi’nin tarihini ziyaretçileriyle buluşturan sergi 23 Ağustos tarihine dek uzatıldı. Beyoğlu’nda bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat’ın üç katına yayılan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven Üniversitesi’nin desteği ile Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi işbirliğinde hazırlandı. Sergide Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen toplam 368 eser yer alıyor.

Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı kaldıktan sonra 8 Haziran 2020 tarihinde tekrar açılacak olan serginin ziyaretçi sayısı sosyal mesafeyi korumak adına her katta beş kişi ile sınırlı olacak. Sergi girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçülerek içeri alınacak ve maskesiz ziyaretçi kabul edilmeyecek.