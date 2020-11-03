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03.11.2020 - 10:39 |

Saraydan Kız Kaçırma 6 Kasım'da sahnede

11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde ve İDOB 2020-2021 sezon programında yeni yorumu ile sahnelenen ve büyük beğeni kazanan, Wolfgang Amadeus Mozart'ın “Saraydan Kız Kaçırma” operası tekrar sanatseverler ile buluşacak.

Saraydan Kız Kaçırma 6 Kasım'da sahnede

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi planlanan temsil , 6 Kasım 2020 tarihinde Büyükyalı Fişekhane’de sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği ve Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı reji anlayışı ile dikkat çekiyor.

Eserde, 1918 İspanyol gribi salgını da konu ediliyor. “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünün başka bir kanıtı gibi, İspanyol gribi’nde de bugünkoronavirüs pandemisinde yaşadığımız gibi;  sosyal mesafenin, hijyenin ve maske takımının önemi büyüktü. Rejisör Caner Akın, eserde bu önemli detayları işlemekle beraber, klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesine de parmak basıyor. 

Temsilde;   Ufuk Toker “Belmonte”, Umut Tingür  “Osmin”, Ceren Aydın Akkoç “Konstanze”, Sevim Ateş  “Blonde”,  Berk Dalkılıç “Pedrillo”, Caner Akın  “Selim Paşa”,  Adahan Cabaş ise “Çocuk” rolünde seyirci karşısına çıkacaklar.

Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası  ve koro şefi Volkan Akkoç  yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun  da eşlik edeceği temsillerde ünlü balet Tan Sağtürk, eserin koreografisine  imza atıyor. Dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait.

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