Sözsüz Günlükler NOW! Festivali'nde!

Keman sanatçısı Önder Baloglu, Gedik Sanat ile birlikte korona günlerine özel olarak tasarladığı, çekimleri geçtiğimiz Temmuz ayında Arter İstanbul’da tamamlanan ve dijital platformlarda dünya prömiyerleri gerçekleştirilen Sözsüz Günlükler projesini canlı olarak ilk defa Almanya’nın en önemli yeni müzik festivallerinden “NOW!” bünyesinde seslendirdi.



Almanya’nın en prestijli konser salonlarından Philharmonie Essen, önde gelen öğrenim kurumlarından Folkwang Sanat Üniversitesi, Zollverein Vakfı, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Müzik Konseyi ve PACT Zollverein işbirliğiyle bu sene 10.su düzenlenen ve “Yabancı Diyarlardan ve İnsanlardan” başlığıyla kurgulanan “NOW!” Festivali programında yeni müzikteki yabancı müzik kültürleri ve Avrupa dışı müzik dilleri ele alınacak. Konserler 29. Ekim - 8. Kasım 2020 arasında Philharmonie Essen, Folkwang Sanat Üniversitesi, Museum Folkwang ve Zollverein gibi Essen ve bölgenin en önemli kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek.



Ensemble Modern ve Ensemble Musikfabrik gibi öncü yeni müzik gruplarının katıldığı festivalde Sözsüz Günlükler dışında da Türk bestecilerinin eserleri yer alıyor: Mithat Can Öcal’ın "Belt of Sympathies" isimli mini operası Arjantinli usta şef Emilio Pomarico yönetiminde Batı Alman Radyo Senfoni Orkestrası WDR ile seslendirdi. Ayrıca E-MEX-Ensemble Füsun Köksal’ın, genç bir kolektif olan Ensemble S201 ise Enver Yalçın Özdiker’in eserlerinin dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi.



Utku Aşuroğlu, Oğuzhan Balcı, Mahir Cetiz, Didem Coşkunseven, Evrim Demirel, Cem Esen, Zeynep Gedizlioğlu, Yunus Gencer, Kamran Ince, Emre Sihan Kaleli, Aslıhan Keçebaşoğlu, Deniz Nurhat, Murat Cem Orhan, Orhun Orhon, Orhan Veli Özbayrak, Enver Yalcin Özdiker, Mehmet Can Özer, Uğurcan Öztekin, Özkan Manav, Hakan Ali Toker, Ahmet Tamer Topuz, Onur Türkmen, Yusuf Yalçın ve Tolga Yayalar’ın Sözsüz Günlükler için besteledikleri minyatürler 31 Ekim 2020, saat 17:00’de Folkwang Sanat Üniversitesi’nin büyük salonunda projenin yaratıcısı Önder Baloglu tarafından seslendirildi. Konserin canlı kaydı ise ICEM Folkwang University of the Arts Youtube Kanalında saat 19.00’da yayınlandı.