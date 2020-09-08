08.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Talât Halman Ödülü başvuruları başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), bu yıl altıncısını takdim edeceği Talât Sait Halman Çeviri Ödülüa ile güncel kültür-sanat üretimini teşvik etmeye devam ediyor. Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, altı yıl önce yaşama veda eden Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, 2020 değerlendirmeleri için başvuruları bekliyor.
Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’yle, Seçici Kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 20 bin TL tutarında nakit desteği sağlanıyor. Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor. Ödülün sahibi, Seçici Kurul tarafından aralık ayında açıklanacak.