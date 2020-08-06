Terasta heykel yapım atölyesi

Hilton İstanbul Bomonti, Masterpiece iş birliğiyle sanatı doğaya taşıyor; açık havada keyifli bir heykel yapım atölyesine imza atıyor. 16 Ağustos günü saat 17.30’da, The Globe restoranın açık alanında gerçekleşecek olan etkinlikte, katılımcıları sanat, keyif ve lezzet dolu bir deneyim bekliyor.

Sanatseverler ve içindeki sanat yeteneğini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunan heykel yapım atölyesinde konuklar, bir yandan kile hayat verip kendi eserlerini ortaya çıkarıyor.