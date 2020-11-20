“Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar” seyirciyle buluşuyor.

Ferdi Çetin’in kaleme aldığı Yeşim Özsoy’un yönettiği ve Kübra Balcan, Yaman Ceri, Meral Çetinkaya, Banu Fotocan, Ahmet Ayaz Yılmaz’ın rol aldığı Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar, bir araya gelemeyen bir ailenin akşam yemeğine konuk oluyor. Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar, alışılagelmiş manada bir öykü değil düş ve imgeler aracılığıyla okuyanın ya da dinleyenin hayalinde tamamlaması gereken şiirsel bir anlatı. Bu metin bir kadının daha önce hiç gerçekleşmemiş bir aile yemeğini hayal etmesi üzerine odaklanıyor. Oyuncular sahnede, gerçekçi bir dekorun önünde bir yemekte buluşuyor. Mekanın imkanları ve görüntünün dili Ferdi Çetin’in metniyle paralel bir anlatı kuruyor. Aile sonunda bir fotoğraf karesine sığıyor. Çekilen fotoğraf bize daha fazlasını anlatıyor. Bu fotoğraf karesi gösterdiklerinin yanında görünmeyen ya da sınırlanan dünyanın ötesine de işaret ediyor.

Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar tiyatroda seyreden ve eyleyen konumu üzerine odaklanan bir çalışma. Oyuncuları ve seyircileri bir araya getirmeden teatral deneyimin nasıl olacağına dair olanakları arayan bir süreç. Seyirci bu imgesel anlatıyı kayıt üzerinden seyrettikten sonra bir enstelasyon alanına davet ediliyor. Bu mekanda hiçbir oyuncu mevcut değil. Seyirci bu alanda objeler ve sesler aracılığıyla daha önce seyrettiği imgelerin izlerine rastlıyor. Şimdi seyirci bir aktör olarak enstelasyonun içinde. Artık seyirci karşıdan bakan ya da izleyen değil bizatihi yapıtın içerisine konumlanan bir aktör.

Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar, 21 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nde çevrimiçi prömiyer yapacak. Çevrimiçi gösterim 1 Aralık’a kadar online.iksv.org'da devam edecek. Sahne yerleştirmesi ise 24 Kasım’dan 1 Aralık’a kadar 10.00 ila 20.00 saatleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da deneyimlenecek.