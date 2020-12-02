The Cinematic Orchestra evlere konuk oluyor

Daha önce İstanbul’da verdiği konserlerle büyük beğeni toplayan ve İstanbul Film Festivali’nin de 2002’de bir özel gösterim için ağırladığı elektronik caz topluluğu The Cinematic Orchestra’nın, Londra Royal Festival Hall’da verdiği konserin kaydı, tüm dünyayla aynı anda, Dice platformu üzerinden 11 Aralık Cuma günü saat 12.00 ve 23.00’te (Türkiye saatiyle) izlenebilecek.

The Cinematic Orchestra (Çevrimiçi Gösterim)

11 Aralık 2020, 12.00 gösterimi için tıklayın. (AEDT 20.00)

11 Aralık 2020, 23.00 gösterimi için tıklayın. (CET 21.00)

İKSV, önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerine devam edecek.