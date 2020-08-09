Tiyatro sahnesi bahçeye çıkıyor

Kültür sanata ve tiyatro sanatının güçlenmesine destek vermeyi amaçlayan KüçükÇiftlik Park ve URU Orginizasyon, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu projesini hayata geçiriyor.

KüçükÇiftlik Bahçe’de yapılacak proje kapsamında, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan yeni sahnede aralarında Semaver Kumpanya, Baba Sahne, Dostlar Tiyatrosu ve Duru Tiyatro’nun da yer aldığı pek çok tiyatro grubunun oyunları perdeye taşınacak. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Kurum Sözcüsü Naz Kavran, KüçükÇiftlik Park’ta tiyatro kültürünün yeni olmadığını belirterek, 1998-2002 yılları arasında bu alanda, Levent Kırca’nın Çadır Tiyatrosu’nun hizmet verdiğini belirtti ve şunları söyledi:

Bir hayal gerçek oldu

“Ardından yıllarca DOT, hâlihazırda ise TOY Tiyatro oyunlarını sergiliyor. Biz de 2012’de kendi çadır tiyatromuzda tiyatroya ev sahipliği yaptık, ancak artan müzik etkinlikleri ve festivaller programımızı domine ettiği için sürdüremedik. Tüm bu içeriklerin arasında tiyatronun bu zamana kadar düzenli olmaması büyük eksiklikti, pandemi döneminde herkesin hayatlarında yapmaya çalıştığı gibi hayalini kurduğumuz farklı işlere yer verebilmekse büyük şans.”

Buradaki çim alanda bir tiyatro hayalleri olduğunu da ifade eden Kavran, projenin çıkış hikâyesini de şöyle anlattı: “Birkaç sene önce Cem Davran’la sohbetlerimiz sırasında hayal ettiğimiz çim alanda bahçe tiyatrosu projesini hayata geçirmenin tam zamanıydı. Temmuz ayında Banu Zeytinoğlu’nu aradım ve projemizden bahsettim. Hemen o gün heyecanla tüm ekibini seferber ederek desteğini ortaya koydu. Şevket Çoruh ile toplantı yaptık ve kendisi de projeyi sahiplendi. Günün şartlarına uygun tasarlanan yeni sahne ve yeni oturma düzenimizle KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatro’sunu hayata geçirdik.”

Dormen’le başlangıç

13 Ağustos - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler ilk olarak Haldun Dormen’in başrolünü üstlendiği Moliere’in “Kibarlık Budalası” oyunuyla başlayacak.

Ekinliğin ilerleyen günlerinde ise 14 Ağutos tarihinde Semaver Kumpanya’nın, başrollerinde Serkan Keskin, Metin Alpargun ve Cansu Saka’ın yer aldığı “Cimri” oyunuyla program devam ediyor. 21 Ağustos’ta Baba Sahne’nin “Bir Baba Hamlet” oyunu, 27 Ağutos tarihinde Dostlar Tiyatrosu’nun “Yaşamaya Dair”i sahnelenecek. Etkinliğin son günü olan 15 Ekim’de ise Arena Oyuncuları’nın “Bir Zamanlar Gazinoda”sı tiyatro severle buluşuyor.

‘Korona tedbirlerine uygun düzenlendi’

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’ndaki tüm etkinliklerin, Kovit-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlendiğini belirten projenin destekçisi Banu Zeytinoğlu, sosyal mesafenin korunması açısından 450 kişilik bir oturma düzenin inşa edildiğini söyledi. Zeytinoğlu alınan tedbirleri şöyle sıraladı: “Alana girmeden önce ateş ölçümleri yapılacak. Kapıda online bilet kontrolü ile ilerlenecek. Ancak kapıda bilet satışı yapılmayacak. Oturma düzeni ve sahne, salgın şartlarına uygun yeniden inşa edildi. Ortak kullanım alanlarına dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Ayrıca etkinlik alanında maske takmak zorunlu.”