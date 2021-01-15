15.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Trump’ın sahnesi silinsin’ kampanyasına destek
The Guardian’da yer alan habere göre Culkin, @rachellobaugh isimli Twitter kullanıcısının “’Evde Tek Başına 2’de rol alan Trump’ın dijital olarak 40 yaşındaki Macaulay Culkin ile değiştirilmesi için dilekçe” paylaştığı tweet’e “Kabul edildi” diyerek yanıt verdi.
1992 yılında gösterime giren filmin bir sahnesinde Trump, Culkin’in hayat verdiği Kevin’a lobinin yerini söylediği kısa bir sahnede görülüyor. Filmin yönetmeni Chris Columbus, 2020’nin aralık ayında Insider’a verdiği röportajda Trump’ın otelinde çekim yapılmasına izin vermesi karşılığında filmde rol alması konusunda ısrar ettiğini ve filmin çekimeri konusunda çeşitli zorbalıklar yaptığını açıklamıştı.