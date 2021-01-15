‘Trump’ın sahnesi silinsin’ kampanyasına destek

1992 yılında gösterime giren filmin bir sahnesinde Trump, Culkin’in hayat verdiği Kevin’a lobinin yerini söylediği kısa bir sahnede görülüyor. Filmin yönetmeni Chris Columbus, 2020’nin aralık ayında Insider’a verdiği röportajda Trump’ın otelinde çekim yapılmasına izin vermesi karşılığında filmde rol alması konusunda ısrar ettiğini ve filmin çekimeri konusunda çeşitli zorbalıklar yaptığını açıklamıştı.



