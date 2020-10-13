Turkcell Platinum İstanbul Night Flight 2020 başlıyor

Turkcell Platinum’un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonuyla düzenlenecek “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “An Epic Symphony Hayko Cepkin & Mercan Dede” konseriyle başlıyor. Pandemi koşulları göz önüne alınarak yeniden düzenlenen konserler 29 Ekim 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Konser serisinde müzikseverler dünyanın önde gelen sanatçılarının eserlerini Turkcell Platinum’un Ana Sponsorluğunda dinleme şansı bulacaklar.

Birbirinden Önemli İsimlerle Müzik Şöleni

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” ve “Turkcell Platinum Sound Flight - Symphony” konser serileri kapsamında müzikseverler, Burgan Bank’ın da katkılarıyla; An Epic Symphony & Hayko Cepkin § Mercan Dede, dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Symphony Chamber Orchestra, her zamanki gibi özel quartet ekibiyle Karsu, Salzburg Symphony Chamber Orchestra ve Grammy sahibi ve otoritelerce enstrümanında en iyisi olarak nitelendirilen Yo-Yo Ma ile buluşacaklar

Konserler COVID-19’a Karşı Alınan Önlemlerle Yapılacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’a karşı uygulanan kontrollü normalleşme sürecinde belirtilen önlemler kapsamında konser öncesi ve sonrası salonun dezenfekte edilmesi, etkinliğin maske takılarak takip edilmesi, oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması, salonların havalandırılması vb. gibi koşullar sağlanarak yapılacak konserler, müzikseverlerin daha güvenilir bir ortamda vakit geçirmesine olanak sağlayacak.