Türkiye’de geçen en iyi 10 kitap

Guardian gazetesinden Jeremy Seal, Türkiye’de geçen en iyi 10 kitabı sıraladı. Daha önce Almanya, Rusya, İrlanda ve Latin Amerika’da geçen kitapları sıralayan Seal, Türkiye’de edebi üretimin dikkat çekici olduğunu ve özellikle şiirin çok güçlü olduğunun altını çizdi. “Türkiye Tolstoy’suz, Flaubert’siz ya da Austen’sız bir ulus olsa da 20’nci yüzyılda Osmanlı’nın belirgin bir şekilde Batı’ya yönelmesiyle birlikte ülkede de büyük romancılar ortaya çıkmaya başladı,” diyen Seal; Orhan Pamuk’tan Yaşar Kemal’e, Nâzım Hikmet’ten Louis de Bernier’ye Ahmet Hamdi Tanpınar’a pek çok ismi ve romanlarını sıraladı. Listede bir de Homeros’un Troya Savaşı’nın bir kısmını anlattığı destanı “İlyada”sı da yer alıyor.



‘Kar’



Orhan Pamuk



İstanbul’un en çok Orhan Pamuk romanlarında yer aldığının altını çizen seal, “Fakat bu kez Pamuk’un romanı kendi evinden çok uzakta, Türkiye’nin Doğu sınırında yer alan Kars’ta geçiyor” diyor.



‘İlyada’



Homeros



“Türkçe yazılmamış olsa da Homer’in bu büyük savaş destanı bu listede yer almalıydı” diyen Seal, Türkiye’nin en başından beri en önemli hikâyelere esin kaynağı olduğunun altını çiziyor. 2016 yılında Caroline Alexander’ın yaptığı yeni bir çevirisi yayımlanan eser hakkında ise, “İlk kez tamamen bir kadın tarafından çevrilmiş bu versiyonunda daha önce çevrilmemiş, savaş karşıtı temaları keşfetmeniz mümkün” ifadelerini kullanıyor.



‘Memleketimden İnsan Manzaraları’



Nâzım Hikmet



“Nâzım Himet, bu destansı romanı hapisteyken kaleme almış” diyerek kitaptan etkilendiğini belirten Seal sözlerine şöyle devam ediyor: “Tüm dünya tarafından Türkiye’nin en büyük modern şairi olarak bilinen Nâzım’ın bu kitabı, şairin ölümünden sonra 1963 yılında Türkiye’de yayımlandı ve ancak 2002 yılında İngilizceye çevrildi.”



‘İnce Memed’



Yaşar Kemal



“Yaşar Kemal’in 1958’de yayımladığı kitabı, en sevilen Türk romanlarından biri” diyen Seal, Memed’i Anadolulu Robin Hood olarak tarif ediyor.



‘Trabzon Kuleleri’



Rose Macaulay



“Macaulay’in 1956 tarihli romanı, 1950’ler Türkiye’sinde geçiyor. Rizeli balıkçılar, Anglian rahip, Trabzonlu büyücü, Altın Post, camiye çevrilmiş kiliseler, Hopalılar, Ruslar, Türkler, Çerkezler bu kitapta yer alıyor.”



Listede yer alan diğer kitaplar ise şöyle: “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” - Ahmet Hamdi Tanpınar, “Kanatsız Kuşlar” - Louis de Bernieres, “Yeniçeri Ağacı” - Jason Goodwin, “Dilsiz Kuğular Zamanı” - Ece Temelkuran, “Piç” - Elif Şafak.