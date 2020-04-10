Ünlü müzisyenler sağlık çalışanları için söyleyecek

Lady Gaga'nın küratörlüğünde hazırlanan yayın akışında performans sergileyecek sanatçılar arasında Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Green Day'den Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris ve Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh ve Stevie Wonder yer alıyor.

Etkinlik internet üzerinden 18 Nisan Cumartesi gününü 19 Nisan Pazar'a bağlayan gece Türkiye saatiyle sabaha karşı 03.00 'te tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak. Hayatları pahasına salgından etkilenen insanların yardımına koşan cesur sağlık görevlilerimize duyduğumuz saygı ve minneti ifade edebilmek ve sağlık çalışanları yararına bağış toplamak amacıyla yapılacak olan etkinlik internetten canlı yayınalanacak.

Canlı yayını bu adresten izleyebilirsiniz