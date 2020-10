An Vokal, Aşık Veysel'in doğumunun 126. yılı şerefine halk ozanının en sevilen türkülerinden biri olan Uzun İnce Bir Yoldayım'ı kendi tarzıyla yeniden yorumladı. Bundan sonraki aylarda da An Vokal, Aşık Veysel'in türkülerine kendilerine has yorum getirmeyi sürdürecek.