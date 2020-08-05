Wong Kar Wai üçlemeyi tamamlıyor

“Blossoms Shanghai” adlı projenin seti pandemi nedeniyle ertelenmişti. Çin edebiyatının önemli yazarlarından Jin Yucheng’in romanından uyarlanan “Blossoms Shanghai”, önce bir televizyon dizisi, ardından da uzun metrajlı bir film olarak izleyiciyle buluşacak. Jin Yucheng’in romanı, Şanghay’da, 1960’lı yıllarda, Çin Kültür Devrimi’nde ve 1990’larda geçen üç öyküyü ve birbiriyle bağlantısını anlatıyor. Çekimlerin ne zaman tamamlanacağı ise henüz belli değil.