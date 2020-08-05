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05.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Wong Kar Wai üçlemeyi tamamlıyor

Hong Konglu ünlü yönetmen Wong Kar Wai, “Aşk Zamanı / Fa yeung nin wah” (2000) ve “2046”yla (2004) üçleme oluşturacak şeklinde duyurduğu filmin setine döndü.

Wong Kar Wai üçlemeyi tamamlıyor

“Blossoms Shanghai” adlı projenin seti pandemi nedeniyle ertelenmişti. Çin edebiyatının önemli yazarlarından Jin Yucheng’in romanından uyarlanan “Blossoms Shanghai”, önce bir televizyon dizisi, ardından da uzun metrajlı bir film olarak izleyiciyle buluşacak. Jin Yucheng’in romanı, Şanghay’da, 1960’lı yıllarda, Çin Kültür Devrimi’nde ve 1990’larda geçen üç öyküyü ve birbiriyle bağlantısını anlatıyor. Çekimlerin ne zaman tamamlanacağı ise henüz belli değil. 

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