Zombi Filmleri: Zombi İstilası Üzerine Çekilmiş En İyi Zombi Filmleri

Canlı ölüleri büyük ekranda görmeyi seviyor musunuz? Editör kadrosu tarafından oluşturulan, görülmesi gereken en iyi zombi filmleri sıralamasında yeni, kült veya komik 20 zombi filmi yer alıyor. Zombi filmi, çürümeye karşı dayanıklı değilse, bozulmaz bir türdür. Tanım gereği, zombi, yaşayanların buzağılarını (ve vicdanını) gıdıklamak için geri gelmeye devam ediyor. Rahatsız edici, endişeli ve hatta komik zombi filmleri bizi nadiren kayıtsız bırakır. Bu yüzden türünün en iyisini yapmaya karar verdik.

1.Ben Efsaneyim İMDb 7.2

The Hunger Games'in yönetmeni, Will Smith'i bir virüsün harap ettiği bir şehirde hayatta kalan tek kişi olarak yerleştirerek kıyamet zombi filmiyle uğraşıyor. Korkuya dönüşen bir felaket filmi, ben bir efsaneyim bizi birçok kıvrımlı ve dönüşlü bir maceraya çıkarıyor. Film, Richard Matheson'un bilim kurgu romanından uyarlanmıştır.

2.Ölü Shaun İMDb 7.3

Yönetmen Scott Pilgrim, bu tuhaf zombi komedisinde iki komedyeni bir araya getiriyor. Zombiler Londra'yı işgal ediyor ve ardından zombi filmlerine atıfta bulunan ve genel olarak korku ile dolu bu ölümcül komedide komik ve burlesk maceraları takip ediyor.

3.ZOMBİELAND'a Hoş Geldiniz İMDb 7.6

Bu çılgın komedi, zombi filminin kodlarıyla oynuyor ve ıssız bir Amerika'da bir ekibin bu yaratıklara karşı nasıl savaşacağını anlatıyor. Geyik ve burlesque maceraları bu sıra dışı kara komediyi noktaladı. Ruben Fleischer, Shaun of the Dead'i izledikten sonra sizi sürprizler bekleyen ilk uzun metrajlı filmini yapmak istedi.

3.Dünya Savaşsız İMDb 6.2

Neverland ve Quantum of Solace'in yönetmeni, yeniden melodisini değiştirir ve insanlığı etkileyen zombi ordularını öne çıkararak felaket filminde elini dener. Etkileyici özel efektlere ve yoğun gerilimlere sahip bu aksiyon filmi, panzehir arayışına giren Gerry ile bizi tehlikeli bir göreve götürüyor. Brad Pitt çekimler sırasında kendi dublörlerini yaptı.

28 Gün Sonra İMDb 7.6

Danny Boyle, insanları enfekte eden bir salgının ardından terk edilmiş ve hayaletimsi bir Londra'da kıyameti çeker. Bu kana susamış hastalıklarla savaşmak için bir ekip oluşturulur. 28 Gün Sonra, korku ve bilim kurgu arasında gidip gelen bu filmde bizi tehlikeli ve korkulu bir hayatta kalma macerasına sürüklüyor.

5.Busan'a Son Tren İMDb 7.5

Zombiler, kanla kaplı kuduz insanlar ve yavaş yavaş tüm Güney Kore'yi istila ediyorlar. Yıldırım hızında yayılan bir virüsten doğdular. Enfekte olmayan bir şehre doğru fırlatılan bir trende, çok sıradan insanlar canavarlara ellerinden geldiğince direniyorlar.

6.Kayıt İMDb 6.9

Yerel bir İspanyol televizyon kanalının muhabiri Angela, kameramanıyla birlikte gece çalışanları hakkında haber yapıyor. Bir akşam, kasabasında itfaiyecileri filme alırken, yaşlı bir hanımefendinin araması onları olağanüstü bir rapora götürür.

28 Hafta Sonra İMDb 8.1

Juan Carlos Fresnadillo 28 gün sonra devam filmini Danny Boyle'a yönlendiriyor ve bizi, aç enfekte insanlar tarafından yok edilmiş kıyamet İngiltere'sine sürüklüyor. Hayatta kalmak için savaşan birkaç karakteri takip ettiğimiz güçlü, şüpheli bir korku filmi takip ediyor.

8.Gezegen Terörü İMDb 7.2

Küçük bir Amerikan kasabası, bir anda insanları boş gözlerle kana susamış zombilere dönüştüren bir salgınla sarsılır. Bir saldırıda bacağını koparan dansçı Cherry ve erkek arkadaşı Wray, hayatta kalan küçük bir gruba liderlik ederek dünyayı kurtarmak için bir göreve çıkar.

9.Resident Evil İMDb 6.7

Pompeii'nin yönetmeni, Mortal Konbat'tan sonra kült haline gelen başka bir video oyununu uyarlayarak kıyamet evreninde zombilere karşı savaşması gereken Alice'in maceralarını anlatıyor.

Korku ve bilim kurgu arasında gidip gelen bu filmde kanlı savaşlar yaşanıyor.

10.Evil Dead İMDb 7.7

atildeyken beş genç, bir mahzende, kötülüğün güçlerini uyandıran büyülü bir büyülü söz söyleyen bir kayıt cihazı keşfeder. Oyun başlasın! Sam Raimi (Örümcek Adam) tarafından yönetilen, el yapımı özel efektler, kanlı sahneler, okul çocuğu mizahı ve korkunç zombiler arasında yer alan Evil Dead, filmin ortam histerisiyle desteklenen aşırı şiddetin kanlı ve etkili bir korku gerilim filmi.

11.Ölülerin Ordusu İMDb 8.0

Ölüler Ordusu, bir zombi ordusunun şehre saldırmasının ardından bir alışveriş merkezine sığınarak hayatta kalan küçük bir grubun hayatta kalmasını sahneler. Ancak dış tehdit ile birbirinin şeytanlarının neden olduğu iç tehdit arasında, grup dertlerinin sonunda değildir.

12.Kayıt İMDb 7.3

Virüsün bulunması nedeniyle bir bina karantina altına alınırken, yetkililer aniden sakinlerle teması kaybederler. Dışarıda kaos hüküm sürerken, kameralarla donatılmış özel bir müdahale tugayı binaya giriyor. Destanın ikinci bölümü, buluntu görüntülerinde bir korku filmi olan [Rec] 2 bizi birlikte götürüyor.

13.Beyin Ölümü İMDb 7.3

Utangaç bir genç olan Lionel, son derece istilacı annesinin zevkine uygun olmayan güzel Paquita'ya aşık olur. Sevgilileri gözetlerken, Lionnel'in annesi bir Sumatra fare maymunu tarafından ısırılır ve şehri terörize eden kana susamış bir zombiye dönüşür.

14.Yaşayan Ölülerin Gecesi İMDb 6.9

George A. Romero'nun "zombi" üçlemesinin ilk filmi Night of the Living Dead, Barbara'nın ve küçük bir kaçak grubunun bir kır evinde hayatta kalmasını konu alırken, dünya bir ordu tarafından işgal edilir. kana susamış zombiler. Topluma ve nasıl çalıştığına yönelik açık eleştirisi nedeniyle, Yaşayan Ölülerin Gecesi sinemaseverler tarafından genellikle bir korku filmi yerine politik bir film olarak görülmüştür.

Ölüler Ölmez İMDb 7.1

2019 Cannes Film Festivali'nin Açılışı'nda sunulan bu filmle Jim Jarmusch, Hayalet Köpek (1999) 'da samuraylara ve Sadece sevgililer ayrıldı da vampire saldırdıktan sonra yaşayan ölü figürünü ele geçiriyor. Dead man veya Paterson'ı da imzalayan kişi burada, absürt bir mizahın yaşadığı komedi ve korku arasında bir film çiziyor. Küçük bir kırsal Amerikan kasabasında, akşam karanlığında ölüler yerden yükselir ve sakinleri tehdit eder.

16.Extincetion İMDb 6.5

Zombilere karşı savaşması gereken güvenlik ajanı Alice'in maceralarının üçüncü bölümü. Film hala orijinal video oyununun estetiğine saygı duyuyor ve bizi bilim kurgu ile korku arasındaki bir evrene sürüklüyor. Patlayıcı aksiyon sahneleri sizleri bekliyor.

17.Ölümden Sonra İMDb 6.8

İlk yapıtın yönetmeni hizmete geri döner ve içinde her zamankinden daha özgür bir kahraman olan Alice'i bulduğumuz dördüncü Resident Evil'in kontrolünü ele geçirir ve hala zorlu zombilere karşı savaşmaktadır. Paul WS Anderson, video oyunları dünyasına saygı duyarak ilk esere geri dönüyor.

18.Ölüler Diyarı İMDb 7.1

Yakın gelecekte, zombiler gezegeni istila ettiler ve nedenlerle yetenekli olarak, hayatta kalanların barikat kurduğu sığınak kasabasını ele geçirmek için bir saldırı düzenlediler. Sığınakta yaşayanların lideri Kaufman, zombilerin saldırısını püskürtmek için bir paralı asker komando tutar.

19.İntikam İMDb 6.5

Yenilmez kadın kahraman Alice, zombilere ve canavarca bir hükümetin insanlık dışı deneylerine karşı savaşmaya devam ediyor. Fantastik sosla yapılan bu korku filminde dövüş ve aksiyon bir araya geliyor.

20.Genesis İMDb 8.1

Tüm aileleriyle düğünlerini kutlarken, Koldo ve Clara, partiye bir şiddet dalgası gelip zombilerin kendilerini düğüne davet etmesiyle hayatlarının en mutlu gününün kabusa dönüştüğünü görür. Genesis, kanlı sahneler arasında, aşırı şiddet ve dürtüsel kahkahalar arasında, türün tüm kodlarına saygı duyan nefessiz bir korku filmi.

21.Norman'ın Garip Gücü İMDb 8.1

Norman'ın tuhaf gücü, kahkaha, gözyaşı ve çılgın kovalamacalar arasında, Bay Jack'in Garip Noel'i veya Coraline'in "rahatsız edici" çizgisinde, gotik ve dokunaklı fantastik bir animasyon filmidir. Film bizi, ölülerle konuşma yeteneğine sahip, mükemmel bir anti-kahraman genç çocuk olan Norman'ın inanılmaz macerasına götürüyor. Bir gün, kendisine rağmen, kasabasını zombi istilasından kurtarmak zorunda kalır.

22.Ölülerin Günlüğü İMDb 6.5

Bir ormanda korku filmi çekerken, yaşayan ölüler ordusu şehri kasıp kavurunca öğrenciler gerçeğe kapılır. Arkadaşlar kaçmaları gerektiğinde, katliamlarla ilgili düzenleyici bir rapor hazırlar. Yaşayan Ölülerin Gecesi'nden kırk yıl sonra George A. Romero, öznel bir kamera ile çekilen karanlık ve kanlı bir fantastik gerilim filmi Chronicle of the Living Dead ile zombi türünde güçlü bir geri dönüş yapıyor.

Horde/ Sürü İMDb 8.1

İçlerinden birinin ölümünden sorumlu bir gangster çetesinden intikam almak isterken, bir zombi sürüsü tarafından saldırıya uğradıklarında bir polis çetesi haydutlarla işbirliği yapmak zorunda kalır ... türün tüm kodlarını ele alan gergin ve nefessiz bir korku filmi, acımasız B serisi.

24.Descent İMDb 6.7

İçinde bulunduğu cehennemden zar zor çıkarken, "The Descent" in mağara bilimi keşif gezisinden kurtulan Sarah, yerel şerif ve bulması gereken bir ekip eşliğinde geri dönmek zorunda kalır. onun beş arkadaşı. Ama her şeyi gördüğünü düşündüğünde, Sarah daha kötülerine şahit olacak.

25.Last Girl İMDb 8.0

Bir çizgi romandan uyarlanan Büyük Britanya'dan bu bilim kurgu filmi, birçok güncel yapım ve dizinin izinden gidiyor. Ancak The Last Girl ... eleştirmenler tarafından açıklanmış ustalığı ve kendine özgü üslubu nedeniyle takdir edildi. Ana rolde vahiy olarak tanımlanan çok genç Sennia Nanua'yı görüyoruz. İki ayağı bilim kurguya dayanan bu zombi filmi, canlı ölülerin güçlü karakter olarak ilan edildiği, sürükleyici ve görsel olarak başarılı olarak nitelendirilen bir kıyameti resmediyor.

26.Yeniden Animatör İMDb 6.2

Zürih'teki Doktor Gruber'ın asistanı olan Herbert West, akıl hocasının siyanotik bedeninde keşfedildikten sonra, akıl hocasının post mortem resüsitasyon çalışmalarına devam etti. Doğal olmayan araştırmalarında iki kahramanımız, Gruber ve güzel Meg'e aşık. Bu çifte rekabetten kaos doğacak.

27.Maggia İMDb 8.1

Genç bir kıza, bulaştığı kişiyi kademeli olarak zombiye dönüştüren bir salgın hastalığa yakalanınca, babası sonuçları ne olursa olsun onu korumaya karar verir. Abigail Breslin, Welcome to Zombieland'den sonra ikinci kez bir zombi filminde rol alıyor. Bu, Henry Hobson tarafından yönetilen ilk uzun metrajlı filmdir.

28.Kesmeyin İMDb 7.3

Düşük bir meblağ için çekilen Japon filmi, ülke çapında sinemalarda gerçek bir kutu kazanan, Kesmeyin! zeki olarak tanımlanan ve tutkuyla yönetilen slasher tarzı bir korku komedisidir. Çok uzun bir sekans çekimi ve kanlı efektlerle film, gerçek ölü topraklarda geçen bir korku setinde geçiyor.

Japonya'da kült haline gelen bir yapım.

Zombie Apocalypse Survival Manual İMDb

Nefes kesen bir korku komedisi olan Zombie Apocalypse Survival Manual, bizi üç ayrılmaz izci ve baş belası bir garsondan oluşan, zombi istilasıyla karşı karşıya kalan, beklenmedik kahramanlardan oluşan bir ekibin inanılmaz macerasına götürüyor. Birlikte, hayatta kalmaları için savaşıyorlar, aynı zamanda insanlık için.

Kayıt4: Kıyamet İMDb 8.4

Ordu bir binanın yıkıntılarında hayatta kalan birini keşfettiğinde, sorumlu şeytanın ev sahibi olduğundan korkarak onu testler için izole ederler. binanın yıkılması. Bu dördüncü [REC], aslında katliamı binanın içinden takip eden gazeteci Angela Vidal'ı bulduğumuz destanın ikinci bölümünün devamı. [REC] ve [REC] ²'nin ortak yönetmenliğini yaptıktan sonra, Jaume Balagueró ve Paco Plaza'nın her biri başka bir bölüm üretti: Paco Plaza için [REC] ³ Génesis ve Jaume Balagueró için bu dördüncü bölüm.

Dellamorte Dellamore İMDb 7.3

Rupert Everett'in yaptığı korkunç komedi, Dellamorte Dellamore bizi bir akşam ölülerin hayata döndüğünü şaşkınlıkla keşfeden huzurlu ve melankolik bir mezarlık bekçisi olan Dellamorte Dellamore'un macerasına götürüyor. Aradığınız tüm gelirim ve korkuyu bu filmde bolca bulabileceksiniz.

32.Yarımada İMDb 6.7

2020'nin en iyi korku filmlerinden biri olarak selamlanan Peninsula, 2016'nın en çok sevilen filmi Busan'a Son Tren'in devamı, şimdi kült olan zombi filmi. Bunun farkına vardığında, Güney Koreli Yeon Sang-ho'yu (aynı zamanda ilk bölümün imzacısı ve Fransa'da Netflix'te yayınlanan olağanüstü fantastik Psychokinesis) buluyoruz. Nefesinizi tutarak izleyeceğiniz kusursuz zombi filmleri arasında yerini alıyor.

33.Frissons İMDb: 7.3

Genç bir çift, çok özel olduğu ortaya çıkan bir emlak kompleksini ziyaret eder. Hakikaten onlar iğrenç suçların tanıklarıdır. Emlak kompleksine bağlı bir doktorun Reich'ın cinsellik üzerine bazı teorilerini uygulamaya koyduğunu öğrenirler.

34.Ölü Evi İMDb 8.3

Bir grup arkadaş, gizemli bir adada bir çılgın partiye katılmaya davet edilir. Oraya vardıklarında, insan etine düşkün zombiler ve canavarca yaratıklar tarafından saldırıya uğradılar. Karaya, havaya veya suya saldıran bu canavarlar, karanlık bir konakta saklanan şeytani bir yaratık tarafından yönetiliyor.

35.Öldüren El İMDb 6.3

Cadılar Bayramı sabahı Anton, bölgedeki bir cinayet dalgasının ardından ailesinin acımasızca öldürüldüğünü bulur. Anton, iki arkadaşından yardım istemeye koşarken, sağ elinin artık ona gerçekten itaat etmediğini ve tüm bu suçların yazarı olabileceğini çok geçmeden dehşete kapıldığını keşfeder.

36.Ölü Kar 2 İMDb 7.6

Kanlı bir ilk yapıtın ardından, Dead Snow'un Nazi zombileri bu komedide bir önceki kadar sıra dışı bir şekilde geri dönüyor. Martin hayatta kaldı, ancak aşırı güçlü bir zombi kolu ile aşılanmıştı. Değersiz sahneler ve kara mizah, hem zombi filmlerinin hayranları hem de çılgın alaycılığın hayranları için her zaman buluşuyor.

37.Yaşayan Ölülerin Dönüşü İMDb 7.3

Bir tıbbi ürün deposunun iki çalışanı, ordu tarafından unutulan hava geçirmez bir davuldan bir cesedi çıkarır. Farkında olmadan pis bir yaratığı uyandırırlar. Onu parçalayıp yakmayı başardıklarında, hala yaşayan külleri en yakın mezarlığa sürünerek, mezarlarından yeni çıkmış bir zombi sürüsünü taze et ziyafeti için şehrin dört bir yanını süpürmeye davet ediyor.

38.Karanlıkta Yalnız İMDb 6.3

Arkadaşının ölümünü araştırmak için Gölge Adası'na gelen Edward Carnby, bir antropolog olan Aline Cedrac ile iş birliği yapar. Yakında ekip gölge yaratıklar tarafından takip ediliyor. Karanlıkta Alone, uğursuz ve karanlık bir korku gerilim filmi.

39.Fido İMDb 6.1

Devrim niteliğindeki bir tasma sayesinde evcilleştirilen zombiler bahçıvan, teslimatçı veya evcil hayvan haline geldi. Timmy bu fikri saçma bulurken annesi ona bu zombilerden biri olan Fido'yu verir. Yakında çocuk ile zombi arasında güzel bir dostluk doğar. Ama kolyesi kırıldığında hiçbir şey işe yaramıyor. Her türden ayrımı ustaca kınayan Fido, tuhaf ve adil bir korku komedisidir.

40.Ölülerin Golü İMDb 8.1

Ölülerin hedefi iki filme bölünür, ikiye bölünür. Bu korku komedisi, bir futbol takımının öfkeyle enfekte olmuş, neredeyse zombileşmiş oyuncularla nasıl yüzleşeceğinin hikayesini anlatıyor. Maç çok kanlı ve acımasız geçecek. Filmin yapımı internet kullanıcıları ve kitle fonlaması yöntemi sayesinde mümkün oldu. İkinci yarı başlar, ancak tüm zombileşmiş varlıkların taze et arayışına girdiği köyde geçer. Bu kanlı devam filminde kimse güvende değil.

41.Childrens İMDb 5.9

Noel tatillerini kırsalda geçirirken, iki aile, çocuklarının kendilerine zulüm ve ustalıkla sırt çevirmesiyle, huzurlu günlük hayatlarının alt üst olduğunu görüyorlar. Çocuklar, acı veren, sağlıksız ve kanlı bir korku filmi. korkunç kötüler küçük savunmasız varlıklardır .

42.Zombilennium İMDb 7.0

Zombillenium korku eğlence parkında canavarların mavileri var. Ruhları sonsuza dek Şeytan'a ait olan zombiler, vampirler, kurt adamlar ve diğer iblisler gerçek canavarlar olmakla kalmayıp, işlerinden de, tüketicileri, röntgencileri ve bencilleri eğlendirmekten bıktılar. Genelde ofis hayatından yoruldu, özellikle de sonsuza dek sürdüğünde. Güvenlik standartlarının denetçisi olan insan Hector gelene kadar işletmeyi kapatmaya kararlı. Parkı yöneten Vampir Francis'in başka seçeneği yoktur: sırlarını saklamak için onu ısırması gerekir.

43.Ölülerin Hayatta Kalması İMDb 6.8

Yaşayan ölüler ordusuyla savaşmak zorunda kalmanın yanı sıra, iki aile, Muldoonlar ve O'Flynn'ler, cesetlerden kurtulmak ya da mucize bir tedavi için beklemek konusunda parçalanıyor. Köyden sürülen O'Flynn'ler kısa süre sonra küçük bir kaçak grubundan yardım isterler. Ölülerin Hayatta Kalması nefessiz ve kanlı bir korku filmi.

Zombi Cehennemi İMDb 7.6

İki Sahil Muhafızına saldıran bir zombi dışında hiçbir canlı ruhu olmayan bir gemi New York Limanı'na yanaşıyor. Tekne sahibi Anne Bowles'ın kızı, Batı Hint Adaları'nda bulunan babası hakkında bilgi almak için olay yerinde polisi sorguya çeker. Gazeteci Peter West'in yardımıyla gidip araştırmaya karar verirler. Brian Hull ve Susan Barrett ile Matu Adası'na giderler. Orada ölüleri hayata döndüren ve onları yamyam zombilere dönüştüren bir hastalığa çare bulmaya çalışan Doktor David Menard ile tanışırlar.

45.Cockneys ve Zombies İMDb 6.9

Dedelerinin huzurevini kurtarmak için iki kardeş bir banka soymaya karar verir. Ancak bir zombi ordusu tarafından kesintiye uğratılırlar ve bir atadan kalma mahzeni ortaya çıkardıktan sonra haydut emlak geliştiricileri tarafından uyandırılırlar. Huzurevindeki mülteciler, iki kardeş ve yaşlı sert adamlardan oluşan küçük ekip savaşmaya hazırlanıyor! Cockneys vs. Zombies, Shaun of the Dead'in soyundan gelen tuhaf, tuhaf bir İngiliz korku komedisidir.

Karanılığın Tutuşu İMDb 8.3

Haiti adasında insanları acımasız zombilere dönüştüren bir vudu sırrını keşfeden genç Amerikalı doktor Dennis Alan, Tontons Macoutes'in korkunç liderinin avı olur. Alan, sevdiği genç bir medyumun yardımıyla, karanlığın ve politik totalitarizmin güçleriyle yüzleşecek.

47.Zombi Striptizcileri İMDb 6.4

Çılgın, kükürtlü ve kanlı korku komedisi Zombie Strippers, bizi gizemli bir virüs bulaştıktan sonra kana susamış bir zombiye dönüşen genç bir striptizci olan Kat'ın macerasına götürüyor. Ancak endişe olmaktan çok uzak olan bu yeni durum, şovlarını yaparken onu bir katil gibi gösteriyor ve onu bölgedeki cazibe merkezi haline getiriyor. Diğer kızlar onu kıskanırken, virüs yayılıyor.

48.Kargaşa: Meşru İntikam İMDb 7.1

Legitimate Revenge'de, erkekleri zombiye çeviren virüs sendromu bu sefer büyük bir işi devraldı. İşten atılan bir çalışanın tam olarak sinirlendiği yerde. Ana rolünde Steven Yeun (The Walking Dead'de Glenn'in tercümanı, ayrıca Lee Chang-dong'un Burning'de görüldüğü) bu intikam filmi Bir priori coşkulu ve eğlenceli bir kokteyl için kara mizah, bıçaklama ve zombi filmi öğelerinin kanlı bir karışımı olarak müjdelendi.

49.Şeytanlar İMDb 7.6

Bir korku filmini tanıtmak için bir sinema gösterimi düzenleniyor. İki arkadaşa giriş bileti veriliyor ve akşam oturuma gidiyor. Sinema salonunda, filmde yer alacak çeşitli nesneler, bir iblis maskesi de dahil olmak üzere sergileniyor. Seyircilerden biri maskeyi yüzüne takar ve yanağını yaralar. Gösterim sırasında filmde geçen olaylar gerçekte yeniden üretilir. Yanağındaki yaralı kız çirkin bir iblise dönüşür ve diğer izleyicilere saldırmaya başlar ve onları kana susamış canavarlara dönüştürür.

50.Karşı Nihai Savaşçı İMDb 7.3

Japonya'da, KSC2-303 numaralı iki kaçak mahkum ve bir hücre komşusu, suç ortaklarıyla randevu aldıkları gizemli bir ormana koşarlar. Vardıklarında bir araba yaklaşıyor. Beş yakusa çıkıyor. İki kaçak ayrılmak için acele eder, ancak çetenin liderini beklemeleri emredilir. Yakusalar dövmeye başladıkları genç bir kadını alaşağı eder. KSC2-303 onu kurtarır, bir tabanca kapar ve bir gangsteri vurur.

Öldüğünü sanıyorduk, ama bir zombi gibi kalkıp yardımcılarından birine atlıyor. Gördükleri karşısında şaşkına dönen katiller, ölümsüzleri mermilerle dövdüler ve sonunda çöktü.