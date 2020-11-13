İhsan Dindar - milliyet.com.tr / ihsan.dindar@milliyet.com.tr

Tüm dünya zor bir süreçten geçiyor. Her şey pandemi nedeniyle sekteye uğradı. Bu olumsuzluklara rağmen İş Sanat 21. sezonunda sanatseverlerle buluşacak. Öncelikle bu sezon bir program oluşturmakta ne gibi zorluklar yaşadınız onu sormak isterim.

Yaz dönemi boyunca, yeni sezon için olası senaryolara uygun farklı planlar çalıştık. Sanırım en büyük zorluğumuz karşı karşıya kalınan belirsizlikti. Ancak, zorluklar yerine amaca odaklanınca işler kolaylaşıyor. Tüm dünyada yaratıcı sektörlerin çalışanlarının türlü zorluklar içerisinde kaldığı bir dönemde, bu zorluklarla başa çıkabilmek için dayanışmanın gerekliliğine odaklanarak, sanatçılarımızla sanatseverleri buluşturacak bir programı hayata geçirmek için çalıştık. Sahnemizde kayda alınan konser ve etkinlikleri çevrim içi ücretsiz izlemeye sunuyoruz. Bu sezon etkinlikleri üretenler buluştu, en kısa zamanda bu buluşmalara izleyicilerimizin de fiziksel olarak katılabilmesini diliyoruz.

Etkinliklerin tamamı ücretsiz ve çevrimiçi. Her ikisi de alması zor kararlar. Bu karar süreci nasıl gelişti? Örneğin önümüzdeki süreçte salgının seyrine bağlı olarak bazı etkinliklerin seyircili gerçekleştirme seçeneğini saklı tutuyor musunuz?

11 Mart’taki konserin ardından 20. sezon programımızdaki konserlerimizi iptal etme kararını almak bizler için duygusal açıdan zor ama dönemin koşulları içerisinde zorunluydu. Zira konserler için İstanbul’a gelmesi beklenen konuk sanatçıların sağlık endişesi, uçuş zorlukları ve seyahat kısıtları nedeniyle gelemeyecekleri bilgisi bize ulaşmaya başlamıştı. Diğer taraftan Richard Bona - Alfredo Rodriguez konserinin biletleri tükenmiş olmasına rağmen, salonda dikkati çeken biçimde boş koltuklar vardı. Yani bilet almış izleyiciler konsere gelmemeyi tercih etmişti. Gelen izleyicilerin kolonya, dezenfektan kullandığı, herkesin hastalık hakkında konuştuğu da gözlenebiliyordu. Uluslararası bağlantılarımızla yapılan görüşmelerde iptalin kaçınılmaz olduğunu anladık. Ardından Türkiye’deki bilim insanlarına danışınca da sürecin tedbir almayı gerektirdiği konusunda emin olduk. Böylece konser ve etkinliklerimizi iptal ettik.

Evlerine kapanmış, endişeli insanlar olarak bizi güçlendirecek, destekleyecek, moral verecek şeylere ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacı daha konserlerimizi iptal ederken hissetmiş ve yeni bir plan hazırlığına girişmiştik. Sanatçılarımızla sağladığımız hızlı iletişim sayesinde 19 Mart tarihinden itibaren sosyal medya hesaplarımız üzerinden “Evde Sanat Zamanı” diye isimlendirdiğimiz bir içerik paylaşım modeli başlattık. Mayıs sonuna kadar, yaklaşık 75 gün bu yayın modelini sürdürdük. 400’ü aşkın içerik üretip, paylaştık. Şarkılar, şiirler, hikâyeler, sanal sergiler, arşiv kayıtları, müzelerimizin koleksiyonlarından oluşturulan filmler gibi geniş bir yelpazeye yayılan içeriklerimiz büyük ilgi gördü. İş Kuleleri Salonu’nda eriştiğimiz izleyicilerimize, ülkemizin dört bir yanından yepyeni izleyiciler katıldı. Milyonlarca izlenmeye ulaştık. “Evde Sanat Zamanı”nın olumlu geri bildirimleriyle bu sezonun kararlarını çok daha kolay belirleyebildik. Pandemi koşullarında olası bir iyileşme ile salondaki konser kayıtlarımıza izleyici kabul etmeye başlamamız mümkün olabilir.





Programa gelmek istiyorum. 18 Mart'tan itibaren 75 gün boyunca 400'ü aşkın içeriği dijital platformlarda sanatseverlere ulaştırdınız. Şimdi bu tecrübeyle birlikte yeni bir sezon bizi bekliyor. 21. sezonda öne çıkan etkinlikler neler olacak?



İş Sanat, 21. sezonunu besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yönetiminde, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble konseri ile başlattı. Konser, 5 Kasım Perşembe günü 20.30’dan itibaren yayına alındı, sezon sonuna kadar izlenebilecek.

Hakan Şensoy’un yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın ilk konseri İş Sanat ve Milli Reasürans işbirliğinde 12 Kasım Perşembe günü yayına alındı. Topluluk, İş Sanat’ın 21. sezonuna, 5 konser ile konuk olacak.

İş Sanat’ın gelenekselleşen yeni yıl konserlerinin bu yılki konuğu ünlü tenor Murat Karahan ile orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası olacak.

Caz sahnesinin başarılı isimleri de bu sezon dinleyicilerle buluşacak. Ozan Musluoğlu’nun son projesi “Genedos”, sezonun ilk caz konseri olarak programda yerini aldı. Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu’nun yer aldığı “Genedos” caz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuvara sahip. Konser, 24 Kasım Salı günü İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin seçkin örnekleri de bu sezonun programında yer alacak. Türk Halk Müziği’nin yeni nesil sanatçılarından Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen sesi Buray, İş Sanat’a özel hazırladıkları bir konser ile kasım ayının konukları olacak. Konser, 20 Kasım Cuma günü yayımlanacak.

Melihat Gülses, Derya ve Dilek Türkan, Zeynep Halvaşi gibi geleneksel Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin başarılı isimleri, hazırlayacakları özel projeler ile İş Sanat sosyal medya hesaplarından sezon boyunca izlenebilecek.

İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak. Etkinliklerimiz yayın tarihlerinden itibaren tüm sezon izlenmeye açık olacak.

Klasik müziğin yanı sıra Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği seçkileri de programda yer alacak. Bu sezon sadece İş Sanat Salonu ile sınırlı kalmadan tüm sanatseverlere erişebilme avantajını da göz önünde bulundurursak geniş kitlelere ulaşma stratejisini de benimsediniz mi?

İş Sanat’ın müzik etkinliklerinin 21. sezonundayız. Uzun yıllar içinde oturmuş bir program anlayışımız var, bu anlayış her janrın en iyisini kucaklıyor. İyi işler mutlaka geniş kitlelerde de karşılığını bulur. Bugüne kadarki sezon programlarımızda olduğu gibi klasik müzik konserlerimiz de olacak, halk müziği, Türk sanat müziği de… Caz da var pop da…





İş Sanat'ın müzik ayağı kadar güçlü olan bir diğer yönü de yıllardır devam eden öykü ve şiir dinletileri. Bu sezon neler dinleyeceğiz?

Edebiyatla ilişkili etkinlikler İş Sanat olarak bizim en sevdiklerimiz arasında yer alıyor. İş Sanat’ın gelenekselleşmiş şiir ve hikâye dinletileri de dijital platformlar üzerinden devam edecek. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı Türk edebiyatının usta kalemlerinin eserlerinin yer aldığı dinleti serisi Sait Faik Abasıyanık hikâyeleri ile 9 Kasım Pazartesi akşamı İş Sanat sosyal medya hesaplarında başladı. Şiir ve hikâye dinletileri Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Attila İlhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali ve Edip Cansever gibi edebiyatın dev isimleriyle devam edecek.

İş Sanat’ın ilk kez geçtiğimiz mayıs ayında çevrim içi düzenlediği Edebiyat Günleri’nde, William Shakespeare’in “Hırçın Kız” eserinden bir bölümü Esra Bezen Bilgin ve Serhat Tutumluer’in sesinden dinleme fırsatı bulduğumuz ve Okuma Tiyatrosu ismini verdiğimiz etkinliğimiz, yeni eserler ve oyuncularla birlikte 21. sezonda da yer alıyor. W. Shakespeare’in ünlü eseri “Romeo ve Juliet” ile başlayacak Okuma Tiyatrosu, “12. Gece”, “Othello” ve A. Çehov’un “Üç Kızkardeş” eserlerinden okunacak bölümler ile sezon boyu devam edecek.

Yazarının Sesinden başlıklı yeni projemizde yazarlar kendi kitaplarından bölümler okuyacaklar.

Ve elbette çocuklar. Bu süreçte muhtemelen en çok sıkılan kitle onlar oldu. Uzun bir süre evden dahi çıkamadılar. Sanırım onlar için de yoğun bir program hazırlanmış durumda.

“İş Sanat Masal Tiyatrosu”, Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde oyuncular Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandıracağı “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Prenses ve Bezelye Tanesi”, “Hansel ve Gretel”, “Çizmeli Kedi” ve “Karlar Kraliçesi” gibi klasik dünya masalları, 21. sezon boyunca çocuklarla birlikte olacak. Çocuklara yönelik çevrim içi atölye çalışmalarımız da evde geçen günleri neşelendirebilir umarım.

Son soru; İş Sanat olarak Kahverengi Yol Panoları adını taşıyan çok önemli bir podcast serisi başlattınız. Malum podcast yayıncılığın da yükselen yıldızı konumunda. Bu serinin devamı gelecek mi?

“Kahverengi Yol Panoları” başlıklı podcast serisi ile ülkemizin kültürel zenginliğinin izlerini sürmek için yola çıktık. Bu seride ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panolarıyla işaretlenen kültür varlıklarımız ekseninde gazeteci Emrah Kolukısa bilim insanlarından sanatçılara, gezginlerden yazarlara çeşitli isimlerle sohbet ediyor. “Kahverengi Yol Panoları”nın ilk yayınlarında Türkiye İş Bankası’nın arkeolojik çalışmalarına katkı sağladığı Teos Antik Kenti, Nysa Antik Kenti, Patara Antik Kenti ve Zeugma Antik Kenti’nin kazı başkanları yer alıyor. Yaklaşık 30 dakikalık bölümlerden oluşan kayıtlara Spotify, YouTube, Apple Podcast ve Google Podcast platformları üzerinden ulaşılabilir. Serimiz kahverengi yol panolarının işaretlediği zenginliklerimiz için çalışan ve değerini bilen çok kıymetli isimlerle devam ediyor. Yanlış anımsamıyorsam 6 bölüm yayınlandı, yayınlanmak için sırada olan 9 kaydımız ve Emrah Kolukısa’nın sohbet etmek için sözleştiği çok sayıda konuğumuz var.