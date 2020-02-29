29.02.2020 - 11:03 |
Czinger 21C ‘nefes kesecek’
Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal olması sonrası Czinger 21C’nin fotoğrafları yayınlandı. Cenevre’deki yerini alamayacak olan Czinger 21C tasarımıyla nefesleri kesti.
Czinger 21C Cenevre Otomobil Fuarı’nın merakla beklenen otomobillerinden biriydi. Ancak alınan koronavirüs nedeniyle iptal edilen fuarda Czinger 21C de yerini alamayacak.
“21. yüzyılın süper otomobili” olarak lanse edilen Czinger 21C, birçok rekoru da kırmaya aday. İlk olarak Koenigsegg Regera’nın 0-400-0 değerine gözünü dikti. Daha önce 31.5 saniye olan rekoru Czinger 21C, 29 saniyeye çekmeye kararlı.
Czinger 21C’nin teknik özellikleri
- Çift turbo beslemeli 2,88 litrelik V8 motor,
- Ön aksa monte edilen elektrikli motor,
- 1250 beygirlik güç,
- 1250 kilogramlık ağırlık,
- 0-100 kilometreye 1,9 saniyede ulaşabiliyor,
- 432 km/s maksimum hız
- 0’dan 300’e çıkıp tekrar 0’a inmesiyse sadece 15 saniye.