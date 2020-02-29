Czinger 21C ‘nefes kesecek’

Czinger 21C Cenevre Otomobil Fuarı’nın merakla beklenen otomobillerinden biriydi. Ancak alınan koronavirüs nedeniyle iptal edilen fuarda Czinger 21C de yerini alamayacak.

“21. yüzyılın süper otomobili” olarak lanse edilen Czinger 21C, birçok rekoru da kırmaya aday. İlk olarak Koenigsegg Regera’nın 0-400-0 değerine gözünü dikti. Daha önce 31.5 saniye olan rekoru Czinger 21C, 29 saniyeye çekmeye kararlı.

Czinger 21C’nin teknik özellikleri