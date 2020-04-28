ESP nedir? Araçlarda ESP sistemi nasıl çalışır, ne işe yarar?

Otomobil teknolojileri için günümüzde ESP standart donanım olarak yer alıyor. Özellikle araçların güvenli bir şekilde seyir etmeleri noktasında önemli potansiyel teşkil ediyor. Daha sağlıklı ve güvenli bir yol tutuşu ile beraber aynı zamanda konforlu sürüş için kullanılan bir sistem olarak araç donanımında yer alır.

ESP nedir?

Günümüzdeki bütün farklı araçlarda teknolojik sistem olarak ESP sistemi bulunur. Özellikle araçların standart donanım şeklinde yer almaktadır. Elektronik stabilite programı olarak uzun ismi ile bilinen bu sistem, araçların kötü yol şartlarından olumsuz biçimde etkilenmemesi için destek sağlayan bir yapıdır. Sistem araç sensörleri ile beraber algılayıcı üzerinden senkronize olarak çalışmakta ve kötü hava koşullarında aracın dengede kalmasını imkan vermektedir.

Araçlarda ESP sistemi nasıl çalışır?

Motorun işletim sistemine müdahale etmek suretiyle ESP sistemi, böylece aracın tekerleklerine farklı basınçlar gönderilmesine olanak tanır. Bu doğrultuda araçlara uygulanan basınç 4 tekerlek için de farklılık yaratır. Bu da araçlardaki tekerlekleri göre fren şiddetini dengeler. Özellikle virajlara çok sert bir giriş yapıldığı zaman, doğrultu kaybetmeleri ve savrulmaları minimum seviyeye çekerek kazaları önler. Diğer yandan düz yolda giderken karşınıza çıkacak engeller karşısında ani manevralar konusunda, tekerleklere gönderilen basınç sistemleri ile aracın dengede kalmasına olanak verir.

Araçlarda ESP ne işe yarar?

Özellikle yağmurlu havalar ile beraber pek çok olumsuz hava şartlarına karşı, ESP sistemi araçların savrulmasına engel olur. Araçtaki 4 tekerleğe de ayrı basınç gönderilmek suretiyle ani manevralar karşısında aracın dengede kalması sağlanır. Bu doğrultuda tekerlek hız sensörü, direksiyon açı sensörü, yanal ivme sensörü ile beraber rotadan sapma oranı gibi pek çok parçası ile sağlıklı bir sürüş imkanı sunar.