Ferrari verdiği arayı uzattı

Markanın merkezinden yapılan açıklamaya göre üretime verilen ara 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ferrari geçtiğimiz hafta içerisinde “Back on Track” adı altında yeni bir operasyon başlattığını ve en kısa sürede üretime tekrar başlamak için çalışmalar yaptığını duyurmuştu.

Bu çalışmalar kapsamında ücretsiz Corona virüsü testi ve cep telefonu aplikasyonları sayesinde çalışanlarını kontrol edeceklerdi.