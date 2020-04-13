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    HaberlerOtomobil Haberleri Ferrari verdiği arayı uzattı
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    13.04.2020 - 10:06 |

    Ferrari verdiği arayı uzattı

    İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, 14 Mart tarihinden itibaren üretime verdiği arayı 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzattı.

    Ferrari verdiği arayı uzattı

    Markanın merkezinden yapılan açıklamaya göre üretime verilen ara 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ferrari geçtiğimiz hafta içerisinde “Back on Track” adı altında yeni bir operasyon başlattığını ve en kısa sürede üretime tekrar başlamak için çalışmalar yaptığını duyurmuştu.

    Bu çalışmalar kapsamında ücretsiz Corona virüsü testi ve cep telefonu aplikasyonları sayesinde çalışanlarını kontrol edeceklerdi.

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