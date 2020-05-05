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    HaberlerOtomobil Haberleri Nissan küçülmeye gidiyor!
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    05.05.2020 - 11:26 |

    Nissan küçülmeye gidiyor!

    Nissan ile ilgili ilginç otomobil dünyasında konuşuluyor. Avrupa’daki üretim faaliyetlerini bitirmeyi hedefleyen Nissan, ABD, Çin ve Japonya otomotiv pazarlarına odaklanmayı hedefliyor.

    Nissan küçülmeye gidiyor!

    Eski CEO'su Yönetim Kurulu Carlos Ghosn'un Tokyo'da yolsuzluk suçlaması ile tutuklanmasının ardından ard arda yönetim değişiklikleri yaşayan Nissan'ın, 28 Mayıs'ta ''Operasyonel Performans Planı'' adı verilen bir yol haritasını açıklayacağı kaydedildi.

    Bu plan doğrultusunda Japon üreticinin bayi ağını güçlendirmeyi, kârlılığı artırmayı ve rekabetçi fiyat gibi bir dizi adım atacağı belirtiliyor.

    Nissan'ın yeni yol haritasında, Ghosn'un tutuklanması ile iplerin kopma noktasına geldiği ittifak ortakları ile bağları güçlendirme planının yer aldığı bilgisi verildi.

    Bu kapsamda, Renault ve Mitsubishi ile elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde daha çok proje geliştirileceği belirtiliyor.

    Şirket kaynaklarının bildirdiğine göre, söz konusu planların arkasında CEO Makoto Uchida'nın yerine şirketin COO'su Ashwani Gupta yer alıyor.

    Şirketin Avrupa'daki varlığını Juke ve Qashqai modelleri ile sürdüreceği kaydedilirken, Güney Doğu Asya'da fabrika kapatmaya gideceği ve yıllık üretim kapasitesini 7 milyon adetten 5.5 milyon adede düşüreceği belirtiliyor.

    Hemşire çiftten koronavirüs servisindeki doktorlara moral konseriMersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs servisinde gönüllü çalışan hemşire Merve Erkek (28) ve eşi Cemil Erkek (33), salgınla mücadelede özveriyle çalışan meslektaşlarına, dinlenme alanında müzik dinletisi yaparak moral veriyor.
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