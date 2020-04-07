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    07.04.2020 - 12:06 |

    Pekin Otomobil Fuarı ertelenedi

    Corona virüs salgını uluslararası bir başka otomotiv tarihini daha ertelenmesine neden oldu. Normal şartlarda Nisan ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan ve Çin'in başkentine düzenlenen Pekin Otomotiv Fuarı'nın, Eylül ayına ertelendiği bildirildi.

    Pekin Otomobil Fuarı ertelenedi

    Fuar organizasyonundan yapılan açıklamada, etkinliğin 26 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi.

    Küresel otomotiv etkinliklerinden Detroit, Cenevre, New York ve Sao Paulo fuarları da Corona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişlerdi.

    1990 yılından bu yana düzenlenen Pekin Otomotiv Fuarı, dünyanın en büyük otomotiv etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

    2 yılda bir kapılarını açan fuar, Çin otomotiv endüstrisindeki yenilikleri dünyaya göstermesi açısından diğer etkinliklerden ayrılıyor. Çin'de Pekin ile birlikte diğer bir otomotiv fuarı da Şangay'da düzenleniyor.

    En son 2018'de gerçekleşen Pekin Otomotiv Fuarı'nda, Volkswagen, Audi, BMW, Ford ve Mercedes yeni modellerinin dünya lansmanlarını yapmıştı.

    Doğal hayatta yaşayan hayvanlar görüntülendiTarım ve Orman Bakanlığı, her hafta doğal hayatta yaşayan hayvanların görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, doğal hayatta yemek arayan hayvanların görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca, dağ keçilerinin düz duvara tırmanma görüntüsü de video içerisinde yer aldı.
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