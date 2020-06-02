Pirelli’den yeni lastik!

Yeni Cinturato P7’nin önceliği “güvenlik”

Pirelli’nin Nisan sonu ile Mayıs başı arasında 18 inç ve üstü ebatlarda lastik kullanan sürücüler arasında yaptığı bir araştırmanın sonuçları, özellikle sosyal mesafe önlemlerinin uygulamada olacağı gelecek dönemde araç kullanımının artacağı yönünde bir trendi ortaya koydu. Çin'deki katılımcıların %68'i otomobillerini daha çok kullanacaklarını söylerken bu oran İtalya'da %31, Almanya'da ise %20 oldu.

Ankete katılanların %50'den fazlası otomobillerinde optimum güvenliği sağlamak için yıl sonundan önce lastik değiştirmek istediklerini ifade etti. Katılımcıların tercihlerini belirleyen kriterlerde lastik güvenliğine ve kalitesine daha çok dikkat edildiği görüldü: güvenlik özelliklerine öncelik veren katılımcıların oranı Almanya'da %59, İtalya'da %78 ve Çin'de % 86 seviyelerine yükseldi.

Premium otomobil üreticilerinin iş birliği ile geliştirildi

Cinturato P7, 2009 yılında lanse edilen ve homologasyonda lider haline gelen önceki nesilden itibaren Pirelli ile dünyanın premium otomobil üreticilerinin yakın iş birlikleri sayesinde sürekli güncellendi ve geliştirildi.

Pirelli Cinturato P7’nin en yeni nesli, bugünün modern sürücüleri için en öncelikli özellikler arasında yer alan güvenlik ve verimliliği vurguluyor. Yoğun bir araştırma ve geliştirme programı yürüten Pirelli mühendisleri, lastiklerle ilişkilendirilen bazı tipik zorlukları aşabilecek yüksek teknolojili bir ürün geliştirdiler. Cinturato P7 için yaratılan yeni teknolojiler, ıslak zeminde ve düşük dönme direncinde performans gibi birbiriyle çelişen koşullar arasında uzlaşma sağlayabiliyor; böylece dünyanın her yanındaki sürücüleri ve otomobil üreticilerini tatmin edecek yeni teknolojik standarda ulaşılıyor. Yeni nesil Cinturato’nun teknik inovasyonlarından biri olan yeni akıllı hamuru, ortam sıcaklığına göre değişebilen bir tür ‘mekanik zekâ’ içeriyor; başka bir deyişle, hamur adeta ikisi bir arada bir yapıya sahip oluyor.

Her şeyden önce güvenlik ama konfor ve çevreye saygı da önemli

Yeni Pirelli Cinturato P7'nin temel özelliğini güvenlik oluşturuyor. Pirelli’nin premium otomobillere yönelik yeni lastiği, önceki versiyonun kuru zemindeki performansını iyileştirmenin yanı sıra ıslak zeminde kullanımı, suda kızaklamayı ve özellikle frenlemeyi ciddi ölçüde geliştiriyor; böylece 100 km/s hızdan tam durma noktasına gelme mesafesi dört metre kısalıyor. Pirelli mühendislerinin geliştirdiği inovasyonlar, akustik konforu (yoldan gelen gürültünün azaltılması sayesinde) ve sürüş keyfini iyileştirirken yeni lastik yoldaki engebelerin sarsıntısını azaltıyor. Toplam lastik ömrünün yüzde altı uzaması, lastiklerin değiştirilme sıklığının azalması anlamına geliyor. Dönme direnci ortalama olarak bir sınıf düşerken (eksi %12) yakıt tüketiminin % 4 (WLTP ölçümüyle) iyileşmesini ve CO₂ emisyonlarının azalmasını sağlıyor.

Sıcaklığa ve yol şartlarına uyum sağlayan yeni ‘akıllı hamur’

Yeni nesil Cinturato P7 ile sunulan inovasyonların başında her lastiğin temel unsurlarından biri olan ve yolla temas eden sırt deseni geliyor. Yeni Cinturato P7 için özel olarak yaratılan sırt deseni, tutuşu artırmaya ve lastiğin polimerlerinin işlevini geliştirmeye yardımcı olan spesifik silikon reçineleriyle zenginleştirildi. Silikonla etkileşimi geliştirmek için kimyasal olarak modifiye edilmiş sentetik elastik bir malzeme olan bu polimerler, lastiğin kullanım anındaki sıcaklığına göre değişebiliyor. Bu durum, yeni hamurun silikon parçacıklarının daha iyi dağılması ve aralarında daha etkin etkileşim olması sayesinde bir tür ‘mekanik zekâdan’ yararlanmak anlamına geliyor. Böylece, lastiğin özellikleri sürüş ve sıcaklık koşullarına göre değişerek sürücüye son derece geniş, optimal bir çalışma aralığı veriyor.

Sanal gerçeklikten doğan sırt deseni

Yeni Cinturato P7'nin sırt desenini oluşturan her parça, özel olarak suyu en verimli şekilde tahliye edecek şekilde tasarlandı. Yanlamasına ve boylamasına oluklu desen, hem ıslak hem de kuru zeminde mümkün olan en kısa duruş mesafesini elde etmek için tasarlanan özel omuz bloklarına kadar çeşitli spesifik işlevlere sahip bulunuyor. Bunların ötesinde, bu blokların gerçek tasarımı ve sertlik dağılımı da yeni Cinturato’nun viraj alırken mümkün olan en büyük temas alanına sahip olmasını sağlıyor ve her koşulda güvenli ve isabetli bir sürüş deneyimi (ve dolayısıyla konfor) sunuyor. Bilgisayarda sanal gerçeklik ortamında hayata geçirilen ve ardından fiziksel olarak test edilen lastiğin tasarım süreci, hem sürüş keyfini hem akustik konforu optimize ediyor.

Elektronikle diyalog sayesinde daha kısa fren mesafesi

Pirelli mühendislerinin üzerinde çalıştığı bir diğer özellik, mevcut elektronik sürücü destek sistemleriyle ‘konuşma’ kabiliyeti oldu. Örneğin ABS açısından, aynı otomobil büyüklüğü ve lastik ebadı olduğu varsayılarak, otomobilin elektronik sistemleriyle sinerji yaratmak için optimize edilen sırt deseni, daha kısa mesafede durabilmeyi mümkün kılıyor. Fren testleri, 100 km/s hızda frene basıldığında yeni Cinturato P7'nin ortalama dört metrelik mesafede durabildiğini ortaya koyuyor ve önceki nesle kıyasla kuru zeminde +1,3%, ıslak zeminde +6,7% daha iyi performans sağlıyor. Yeni Cinturato'nun dünyanın lider otomobil üreticileriyle iş birliği içinde sanal lastik modellerinden yararlanılarak geliştirilmesi, lastiklerin mevcut sürücü destek sistemleriyle çalışacak şekilde optimal düzeyde ayarlanabilmesini de sağladı. Buna iyi bir örnek olarak şerit kontrol sistemleri gösterilebilir. Bu sistemler, ‘bilinmeyen’ bir lastikle eşleştirildiğinde söz konusu lastiğin spesifik dinamiklerini tanımadıkları için sürekli düzeltmeler yapılabilmesine imkan sağlıyor. Araca, üreticisine özgü işaretler taşıyan yeni Cinturato P7 takıldığında aracın şerit koruma sistemi, lastiği ‘ezbere’ bildiği için sürekli düzeltme yapmak ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yeni içerikler sayesinde daha fazla tutuş, daha az aşınma

Yeni Pirelli Cinturato P7 için yaratılan içerikler, daha fazla mekanik direnç sağlamanın yanı sıra çeşitli sürüş durumlarında daha iyi yol tutuşunu da garanti ediyor. Daha çok ‘kilometre’ yapabilen bu hamurda aşınmanın azaltılması, tam set lastikle daha uzun mesafenin alınabilmesi ve sürücülerin ekonomik açıdan tasarruf edebilmesi anlamına geliyor. Hamurda yüksek moleküler ağırlığa sahip, başka bir deyişle çok uzun kimyasal element zincirleri içeren polimerlerin kullanılması sayesinde lastiğe aşınmaya karşı daha yüksek direnç ve artırılmış dayanıklılık gibi mekanik özellikler kazandırılıyor. Sırt hamurunun lastikle bir bütün olarak tasarlanması sayesinde lastiğin yoldaki ayak izini optimize eden, sürüş sırasında oluşan sıcaklığı düşüren ve tutuşu artırırken aşınmanın azaltılmasına katkıda bulunan optimal dengeli bir lastik sırtı elde edildi.

Daha hafif ve verimli yapısıyla daha düşük yakıt tüketimi ve daha az çevresel etki

Hamurun mekanik direncinin artırılmasıyla birlikte sırt için gerek duyulan malzeme miktarı azalırken (ve lastiğin toplam ömrü maksimuma çıkarılırken) kullanılan her malzemenin kapsamlı bir şekilde incelenmesinin ardından lastiğin toplam ağırlığı da düşürüldü. Daha az malzeme; ağırlığın azaltılması, dönme direncinin düşürülmesi ve kaynakların daha bilinçli kullanılması anlamına geliyor. Bunların tümü yakıt tüketiminin düşmesini, dolayısıyla sürücülerin ekonomik olarak tasarruf etmesini ve çevresel etkinin azalmasını sağlıyor. Pirelli mühendisleri ayrıca yeni Cinturato P7'nin yapısından ödün vermeden takviye edici içerikler üzerinde de çalıştı. Tutuşa son derece dirençli kordların seçilmesi ve daha optimal sayıda kullanılması ise lastiğin ağırlığının azaltılmasına katkı sağladı. Otomobil üreticilerinin başlıca taleplerinden biri olan toplam ağırlığın düşürülmesi, dünya çapında giderek sıkılaşan emisyon hedeflerine ulaşmaya da yardımcı oluyor.

Pirelli’nin en iyi tanınan teknolojileriyle hayat bulan yeni Cinturato P7, lastiklerin homologasyon aldığı tüm farklı yeni otomobil modelleri için ya da özel beklentileri olan sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere adapte edilmiş bulunuyor. Bunlardan biri olan Pirelli Elect serisi, elektrikli veya şarj edilebilir hibrit otomobiller için özelleştirilmiş bir teknolojiler paketi olarak bir süre önce lanse edildi. Pirelli Elect serisi, elektrikli motorların güçlü performans özelliklerine uyacak şekilde anlık kavrama, batarya menzilini maksimuma çıkarmak için daha düşük dönme direnci ve elektrikli kullanımın sessizliğinden ve konforundan yararlanmak için daha düşük gürültü düzeyi gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Yeni Cinturato P7, lastik patlasa bile yola devam etmeyi sağlayan Run Flat ve Seal Inside teknolojilerini de içerebiliyor. Run Flat, aracın ağırlığını desteklemek için takviye edilmiş yan duvarlardan yararlanırken Seal Inside, dört milimetreye kadar genişlikteki delikleri anında tıkayabilen özel bir köpük salgılıyor

Yeni Cinturato P7’yi geliştirme çalışmaları yaklaşık üç yıl önce başladı. Satış sonrası versiyonlardan önce yakın gelecekte yola çıkacak otomobiller için üreticiler tarafından homologasyonu alınan orijinal ekipman lastikler yaratıldı. Yeni P7’nin şimdiden 70’den fazla homologasyonu bulunuyor ve bu sayının 2020 sonu itibarıyla 100’ü aşacağı öngörülüyor. Bu spesifik homologasyonlardan her biri, ilgili otomobil üreticisinin de eş zamanlı olarak katıldığı özel bir araştırma ve geliştirme programı gerektiriyor. Özellikle 17 inç ve üstü jantlara sahip otomobiller için ‘işaretli’ lastikler içeren Cinturato P7 serisi, önceki versiyonun aldığı 100’den fazla homologasyonla birlikte 23 yeni homologasyona sahip Pirelli Cinturato P7, böylece premium otomobil üreticilerinin en sık tercih ettiği lastik olarak sınıfın lideri olduğunu kanıtlıyor.