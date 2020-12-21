Romanya’ya 20 elektrikli araç teslim etti!

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric ile Avrupa’yı taşımayı sürdürüyor. Yıl boyunca aldığı siparişleri teslim etmeye hız kesmeden devam eden marka, son olarak Romanya’nın Dej Belediyesi’ne 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric teslimatı gerçekleştirdi. Karsan, distribütörü Anadolu ROM’la Dej Belediyesi’ne ait toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihalenin kazananı olmuştu.

Tek şarjda 300 km menzil sunuyor

Karsan’ın elektrikli ürün gamının 8 metre sınıfındaki üyesi Atak Electric, 230 kW motor gücü ve 2500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW’nin geliştirdiği beş adet 44 kWh bataryayla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Jest Electric ise 6 metrelik kompakt boyutları ve üstün manevra kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. 135 kW güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ile 88 kWh bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km’ye kadar menzil sunuyor.