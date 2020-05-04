Takograf Nedir? Takograf Cihazı Ve Kartı Ne İşe Yarar?

Takograf ağırlığı belirli bir kilogramın üzerinde bulunan ve bazı araçlara takılması zorunluluğu olan takip ve kayıt cihazıdır.

Takograf Nedir?

Takograf sürücülerin trafikte yapılan denetimlerde ayrıntılı olarak kontrol edilebilmesi için, araçların hızı, kontrolü, sürücü dinlenme süreleri ve sürücünün kimlik bilgilerini hafızasında saklayan bir cihazdır.

Bu cihaz rapor ve çıktı vererek kullanıcısını bilgilendirir. Genel olarak uzun yol sürücüler, kamyon veya tır şoförlerinin can güvenliği için çok önemli bir parçadır. Özellikle nakliye şoförlerinin yasalarca müsaade edilen sürüş süre ve hızlarını geçmemesini sağlar ve trafikte can ve mal güvenliğini korur.

Takograf Cihazı ve Kartı Ne İşe Yarar?

Takograf cihazı yük taşıyan ve ağırlıkları 3500 kg üzerinde olan kamyon, tır veya kamyonet gibi araçlarda ve 17 den fazla yolcu taşıyan otobüslerde kullanımı zorunlu olan bir cihazdır. Takograf cihazı aracın hızını ve daha birçok bilgiyi kayıt eder. Böylece trafik denetlemelerinde takograf bilgileri kontrol edilerek kurak ihlali yapılıp yapılmadığı incelenebilir. Eğer herhangi bir kural ihlali yapılmış ise cezai işlem uygulanır. Takograf kartı veya cihazı sayesinde trafikte birçok kazalar da önlenmektedir.

Takograf sayesinde sürücüler trafikte ayrıntılı olarak incelenmektedir. Araçların kullanım süresi, hızı, dinlenme süresi gibi birçok bilgiler takograf göstergesinden veya mini yazıcıdan rapor olarak çıktısı alınır. Takograf cihazında veya kartında birçok bilgiler gözükmektedir. Bu bilgiler şunlardır:

- Araçların hız yapıp yapmadıkları,

- Araçların ne kadar mesafe yol aldıkları,

- Araçların dinlenme süreleri,

- Araçları kimin kullandığı ve ne kadar süre kullandığı bu cihaz sayesinde belirlenmektedir.