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    HaberlerOtomobil Haberleri Volvo'nun hibrit satışları yüzde 80 arttı
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    27.07.2020 - 09:03 |

    Volvo'nun hibrit satışları yüzde 80 arttı

    Volvo Cars, Avrupa'dan gelen güçlü talep nedeniyle ilk yarıda plug-in hibritlerinin küresel satışlarını yüzde 80 artırdı. Böylece Volvo küresel pazarda hibrit satışlarının yüzde 20’sini sağlayan marka oldu.

    Volvo'nun hibrit satışları yüzde 80 arttı

    Volvo CEO'su Hakan Samuelsson Automotive News Europe'a yaptığı açıklamada, "Dünyada sattığımız otomobillerin yüzde 14’ü, Avrupa’da ise satılan 4 araçtan biri hibrit oldu.'' dedi. Volvo'nun AB, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerini içeren Avrupa rakamlarına göre, gerçek rakam 2019'un ilk yarısında yüzde 9'dan yüzde 24'e yükseldi.

    Avrupa perakende satışları (adet)         2020             2019

    Genel satışlar                                        123198         174653

    Plug-in hibrit satışlar                              29918           15643

    Geçmeli hibrit paylaşım                         % 24              % 9

    Volvo, küresel olarak ilk altı ayda37.775, geçen yılın aynı döneminde 21.015 olan plug-in hibrit sattı.

    Avrupa, V60 ve XC40 geçitinin plug-in hibrid versiyonlarına olan güçlü talebin neden olduğu küresel hacmin yüzde 79'unu yani 29.918 adetini oluşturdu.

    Samuelsson geçtiğimiz yıl, COVID-19 krizine rağmen otomobil üreticisinin hedeflerine sadık kaldığını ve hibritlerin 2020'de otomobil üreticisinin küresel hacminin yüzde 20'sini oluşturmasını hedeflediklerini söylemişti. “Bu hedef pandemi tarafından kesinlikle durdurulmadı” dedi.

    Samuelsson, Volvo'nun ilk yarısında Volvo'nun Avrupa satışlarının yaklaşık yüzde 45'ini, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 60'lık bir düşüşten ötürü, dizellere yoğun bir şekilde bağımlı olmasından ötürü karının zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

     

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