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27.04.2020 - 15:37 |

Acem pilavı nasıl yapılır? | Etli havuçlu pilav tarifi

Kavrulmuş havuç ve kuşbaşı et ile pişirilen çok lezzetli bir pirinç pilavı olan acem pilavı tarifini sizinle paylaşıyoruz. İşte Canan Kurban'ın etli havuçlu pilav tarifi...

Acem pilavı nasıl yapılır? | Etli havuçlu pilav tarifi

Kahramanmaraş yöresinden sofralarımıza kadar gelen acem pilavı içinde hem sebze hem de et bulundurduğu için yeterince besleyici ve doyurucudur. Kavrulmuş havuç ve kuşbaşı et ile pişirilen çok lezzetli bir pirinç pilavı olan acem pilavı, Canan Kurban'ın tarifiyle sizlerle... 

Malzemeler:

-500 gram kuşbaşı dana eti (kuzu eti de kullanabilirsiniz)

-4-5 adet havuç

-2 yemek kaşığı soğan

-2 su bardağı pirinç

-Tuz

-Karabiber

Zeytinyağı

Tereyağı

Acem pilavı nasıl yapılır?

Canan Kurban'ın acem pilavı tarifi videomuzu izleyebilirsiniz.

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