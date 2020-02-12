Fotoğraf: Christine Han

Ahududu aşıklarını rüyalar alemine çıkartıyoruz. Çikolatayla ahududunun birleşimi ile bu mükemmel lezzeti evinizde hızlıca hazırlayabilirsiniz. Özellikle tatlı krizlerinizde harika bir alternatif olacak! İşte çikolatalı ahududu rüyası...

Malzemeler:

-340 gram taze veya dondurulmuş ahududu

-90 gram bardağı toz şeker

-Bir tutam deniz tuzu

-Bir tutam tarçın

-Yarım çay kaşığı vanilya çekirdeği ya da vanilya özütü

-2 yemek kaşığı mısır nişastası

Çikolatalı kreması için:



-412 gram sıvı krema

-1/4 toz şeker

-Bir tutam deniz tuzu

-1 çay kaşığı vanilya özü

-170 gram bitter veya yarı sütlü çikolata

Servis için:

-Taze ahududu

-Çikolata rendesi

Nasıl yapılır?

-Ahududuyu tencereye yerleştirin ve üzerine şekerin 50 gramını, tuzu, tarçını ve vanilyayı ekleyin.

-Meyveler tamamen parçalanana kadar 6-8 dakika arasında orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

-Kalan şekerin üzerine mısır nişastası ekleyin ve karıştırın. Ahududu karışıma ekleyin ve çırpın.

-Karışım kaynamaya başlayınca ve belirgin bir şekilde kalınlaşana kadar düşük ateşte pişirmeye devam edin.

-Soğuması için kenara alın ve krema için hazırlıklara başlayın.

Çikolata krema yapımı:

-Öncelikle sıvı kremayı düşük hızda çırpmaya başlayın ve erittiğiniz çikolatayı yavaş yavaş içerisine ekleyin.

-Karışım krema gibi yumuşak ve pürüzsüz görünmelidir.

-Kuplara öncelikle çikolatalı kremanın üçte birini koyun ve üzerine ahududu dolgusununun yarısı ekleyin.

-Kup dolana kadar krema ve ahududu dolgusu şeklinde devam edin.

-Hemen servis yapmayın yaklaşık 8 saat buzdolabında saklayın.

-Üzerini ahududu ve rendelenmiş çikolata ile süsleyin.

Afiyet olsun.