Çikolatalı ahududu rüyası
Ahududu delisi olanlara müthiş bir tarifimiz var! Tatlı krizlerinizde evde hemen hazırlayabileceğiniz çikolatalı ahududu rüyasını sizinle paylaşıyoruz. Peki, nasıl yapılıyor? Hadi gelin sizi harika bir rüyalar alemine çıkaralım!
Fotoğraf: Christine Han
Ahududu aşıklarını rüyalar alemine çıkartıyoruz. Çikolatayla ahududunun birleşimi ile bu mükemmel lezzeti evinizde hızlıca hazırlayabilirsiniz. Özellikle tatlı krizlerinizde harika bir alternatif olacak! İşte çikolatalı ahududu rüyası...
Malzemeler:
-340 gram taze veya dondurulmuş ahududu
-90 gram bardağı toz şeker
-Bir tutam deniz tuzu
-Bir tutam tarçın
-Yarım çay kaşığı vanilya çekirdeği ya da vanilya özütü
-2 yemek kaşığı mısır nişastası
Çikolatalı kreması için:
-412 gram sıvı krema
-1/4 toz şeker
-Bir tutam deniz tuzu
-1 çay kaşığı vanilya özü
-170 gram bitter veya yarı sütlü çikolata
Servis için:
-Taze ahududu
-Çikolata rendesi
Nasıl yapılır?
-Ahududuyu tencereye yerleştirin ve üzerine şekerin 50 gramını, tuzu, tarçını ve vanilyayı ekleyin.
-Meyveler tamamen parçalanana kadar 6-8 dakika arasında orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
-Kalan şekerin üzerine mısır nişastası ekleyin ve karıştırın. Ahududu karışıma ekleyin ve çırpın.
-Karışım kaynamaya başlayınca ve belirgin bir şekilde kalınlaşana kadar düşük ateşte pişirmeye devam edin.
-Soğuması için kenara alın ve krema için hazırlıklara başlayın.
Çikolata krema yapımı:
-Öncelikle sıvı kremayı düşük hızda çırpmaya başlayın ve erittiğiniz çikolatayı yavaş yavaş içerisine ekleyin.
-Karışım krema gibi yumuşak ve pürüzsüz görünmelidir.
-Kuplara öncelikle çikolatalı kremanın üçte birini koyun ve üzerine ahududu dolgusununun yarısı ekleyin.
-Kup dolana kadar krema ve ahududu dolgusu şeklinde devam edin.
-Hemen servis yapmayın yaklaşık 8 saat buzdolabında saklayın.
-Üzerini ahududu ve rendelenmiş çikolata ile süsleyin.
Afiyet olsun.