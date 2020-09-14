Vajinismusta anlayışlı eş etkisi

"Eşim çok anlayışlı, sorunumu bildiği için bugüne kadar hiç üzmedi"

Anlayışlı eş evet evliliklerde istenen bir durumdur. Ancak sorun vajinismus olduğunda erkek anlayıştan ötürü zamana bırakır ve ileride kendiliğinden çözülür derse sorun çözülmediği gibi daha da işin içinden çıkılmaz hal alır.

Bir diğer önemli nokta da tedavi sırasında kadın az biraz sıkıntı ile karşılaşırsa tedaviyi bırakmaya kalkar. Bu durumda anlayışlı eş "tamam canım sen yeter ki üzülme" derse tedavi başarılı olamaz.

O halde gerçek anlamda anlayışlı eş;

Sorunu çözmek için adım atan

Çözümü esnasında eşini destekleyip başarması için elinden geleni yapandır.

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