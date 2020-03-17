El yıkamak çocuklar için nasıl eğlenceli hale gelir?

El yıkamak, çocuklarınızın bu mevsimde sağlıklı olmasının ve soğuk algınlığından uzak durmasının en iyi yollarından biri. Ancak çocuklarınızın ellerini yıkamasını ve bunu doğru yapmasını sağlamak anne babalar için biraz zorlayıcı olabilir. Yine de çocuklarınız için el yıkamayı eğlenceli hale getirmek için yapabileceğiniz bazı yöntemler var...

20 saniyelik şarkılar

Çocuğunuz elini yıkarken hem zaman hem de faaliyeti daha eğlenceli kılmak açısından ona 20 saniye sürecek bir şarkı öğretin. Bu şarkı tamamen hayal gücünüze dayalı ya da basit bir tekerleme olabilir. Burada amaç çocuğunuzu oyalarken, ellerini yıkamasını sağlamak. Çocuğunuza ellerini yıkamayı öğretirken tırnaklarını unutmayın. Virüsler tırnakların etrafında yaşamayı sever.

Küçük ödüller belirleyin

Günlük yapılması gerekenler listesi oluşturun. Örneğin; ders çalışmak, elleri yıkamak, resim yapmak ya da enstrüman çalmak gibi geliştirici davranışları tamamladığında, listesine ekleyebileceği stickerlar ile onu motive etmeyi deneyin.

Eğlenceli sabunlar

Farklı renk ve kokulara sahip sabunlar, çocuğunuzu el yıkama konusunda motive edecek. Harika parlayan jel sabunlar da bunlardan biri! Ellerini yıkamayı çocuklarınız için eğlenceli bir alışkanlık haline getirmek bu yöntemle çok daha kolay.

Simlerden yararlanın

Birazcık toz simden yararlanarak, ona mikropları açıklayabilir ve ellerinden gitmesi için ne kadar el yıkaması gerektiğini bu yolla açıklayabilirsiniz.