Pilavlı Karnıyarık tarifi ve malzemeleri! Pilavlı Karnıyarık nasıl yapılır?
Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Pilavlı Karnıyarık konusunda hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda en güzel Pilavlı Karnıyarık'ı yapan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Gelinlere sunulan 50 dakika süre zarfından yapılacak olan yemekler sonrasında kayınvalideler tarafından tadılacak ve puanlandırılacak. Peki Pilavlı Karnıyarık tarifi ve malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Pilavlı Karnıyarık konusunda hünerlerini sergileyecek. Gelinlere verilen 50 dakikalık süre zarfında en güzel Pilavlı Karnıyarık'ı yapan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olacak. Ekran başında Gelinim Mutfakya yarışmasını takip eden izleyiciler Pilavlı Karnıyarık nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Pilavlı Karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
PİLAVLI KARNIYARIK MALZEMELERİ
6 tane patlıcan
1 kase pirinç(yaklaşık 300 gr)
2 kase sıcak su
2 çay kaşığı tuz
2 diş sarımsak
2 bardak domates konserve
1 bardak et suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
PİLAVLI KARNIYARIK YAPILIŞI:
Patlıcanları alacalı soyun ve ortasını bıcakla küçük yarın Tuzlu ve karabiberli suda 20 dk bekletin...
Sonra iyice kurulayarak 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin...
Pişen patlıcanların ortasına pilavı yerleştirin...
Sarımlakları doğrayın tereyağında kavurun üzerine domatesi ilave edip pişirin...
Tuz karabiber ekleyin...
Pişen domatesli sosu patlıcanların üzerine dökün kalanını altına dökün...
Tencereye aldığınız patlıcanarı 5 dakika daha bu şekilde pişirip altını kapatın...