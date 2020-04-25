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    Milliyet Ramazan İmsakiyesi İstanbul İftar Saatleri
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    25.04.2020 - 12:48 |

    Ankara iftar vakti bugün saat kaçta? 25 Nisan 2020 imsakiye

    Ankara iftar vakti bugün saat kaçta? 25 Nisan 2020 İmsakiye vakitleri merakla araştırılıyor. Ramazan ayının ikinci gününde iftarı sabırsızlıkla bekleyenler, bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusuna cevap arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ankara imsakiye 2020...

    Ankara iftar vakti bugün saat kaçta? 25 Nisan 2020 imsakiye

    Türkiye genelinde il il iftar vakitleri sabahın ilk ışıklarından bu yana merakla araştırılıyor. En çok merak edilen şehirlerden biri de Ankara. Ankaralılar, bugün iftarın saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara imsakiye 2020 paylaştı. Vatandaşlar ise Ankara sahur - iftar vakitlerini öğrenmek için imsakiye incelemek istiyor. İşte Ankara iftar vakti 2020 ve Ankara imsakiye...

    ANKARA İFTAR SAATİ 2020

    Ramazan ayının ikinci gününde iftar vakti 19:44'de olacak.

    ANKARA İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ


     

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