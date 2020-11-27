DASK’ın kapsamı genişliyor

“Konuta değil binaya DASK olmalı” diyen Turgut, DASK’ın ödeme gücünün 40 milyara ulaştığını, bunun 11 milyarının sigortalılardan toplanan fonlardan oluştuğunu açıkladı. Turgut, “Köylerin de kapsama alınmasını düşünüyoruz” dedi. Turgut, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda DASK’la ilgili şu bilgileri verdi:



‘76 milyon ödendi’



“Deprem bölgesinde DASK’ın fiziken bulunmayışının bir sorun olduğunu tespit ettik. İlk kez İzmir depreminin olduğu günün beşinci saatinde AFAD gibi hemen anında bölgeye intikal edip iki ofis kurduk. İzmir’de sigortalılarımıza ilk etapta 1.2 milyon ödeme yaptık, bugüne kadar 76 milyona çıktı.



Biz kötü senaryoya göre hazırlanıyoruz. İstanbul özelinde birinci bölge denilen bir bölüm var -İstanbul depremi bizim için en kötü senaryo - orada yaklaşık 340 milyar civarında bir sigortalı değer var, teminat var. İki temel konuda çalışmalarımız başladı: Bir tanesi DASK’ın kapsamını genişletmek; bunun içine diğer doğal afetleri de koymak. Belki sağlık, ferdî kaza, o anki taşınma yardımı, kira yardımı gibi ek teminatlar da -buna tabii paydaşlarla da konuşarak bir karar vermek istiyoruz- onları da ekleyerek poliçenin gerçek bir poliçe haline dönmesi. Köylerin de kapsama alınmasını düşünüyoruz. Pandemi döneminden sonra köyler ikinci bir yerleşim yeri haline döndü, yazlıklar özellikle. Köy statüsündeki yerlere insanlar çok fazla gitmeye başladılar.”