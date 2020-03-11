En güzel sigorta fotoğrafları ‘Kadrajımda Sigorta’da yarışacak

‘Kadrajımda Sigorta’ konulu fotoğraf yarışması için son başvuru süresi 12 Mayıs 2020. Yarışmaya katılacak fotoğrafların ‘Sigorta nedir?’ gibi doğrudan veya ‘Neden sigorta yaparız?’ gibi dolaylı yoldan ‘sigorta’ konusunu anlatmaları bekleniyor.

Örneğin; risk, zarar, tehlike, sahip olunanlar, istikrar, güvence gibi sigortayla bağlantılı kavramlar fotoğraf karesine yansıtılabilir. Dileyenler, fotoğraf karesinde konu edindikleri kavram ile sigorta arasında kurdukları ilişkiyi kısa bir yazıyla anlatabilecek. Sigorta ve sigortayla bağlantılı kavramların fotoğraf karesine yansıtılma şekli ve kurulan ilişki tamamen fotoğrafçının hayal gücüne bağlı.

Seçici kurul tarafından seçilerek ödüllendirilecek olan üç fotoğraf, yine seçici kurul tarafından beğenilen 30 fotoğrafla birlikte, sigortanın bilinirliğini artırmak ve sigorta bilincini geliştirmek amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası’nı takiben 2-13 Haziran tarihleri arasında Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde tüm fotoğraf severler için sergilenecek.