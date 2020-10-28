Kırmızı, İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO Listesi’nde

İş dünyasındaki başarıları ve yeni girişimleriyle yükseliş hızını hiç kaybetmeyen Şanlıurfalı iş adamı, 2017’de 49’uncu olduğu listede, 2018’de 45’inci ve 2019’da ise 40’ıncı sıralarda kendine yer bulmuştu.

Performans, ortak düşünce ve somut veriler doğrultusunda belirlenen liderler arasından seçilen “İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO” listesi, okur geri bildirimleri ve “Business 500” abonesi 250’yi aşkın üst düzey yöneticinin görüşleriyle şekillendi. Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Seyfettin Bayram, Selen Kocabaş ve Salim Kadıbeşegil gibi değerli isimlerden oluşan Danışma Kurulu ise listeye son halini verdi.

Yatırımlar sürecek

Yenilikçi proje ve yatırımları ile adından sıkça söz ettiren Nihat Kırmızı, Business Life dergisi ve ‘İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO’ listesinin düzenlenmesine katkıda bulunan yöneticilere teşekkür ederken, beraber çalıştığı yönetici ve çalışanlarının da bu başarıda önemli rol oynadıklarını, bu gururu beraber paylaştıklarını belirtti.

Doğa Sigorta’yı güçlü profesyonel yönetim kadrosu ile beraber sigorta sektörünün en güçlü markalarından biri haline getirdiklerini dile getirdi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de sürdüren Kırmızı, Doğa Hospital, Mesleğim Eğitim Kurumları, Berk Anadolu Lisesi, Agroberk Gıda gibi sektörlerinde lider markalar ile eğitimden sağlığa, finanstan gıdaya birçok farklı iş kolunda faaliyet gösteren grup şirketlerinin Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlamasından ve istihdam yaratmasından onur duyduğunu, yerli ve milli bir şirket olarak bu doğrultuda yatırımlarını sürdüreceklerini ekledi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin yanı sıra diğer eğitim kurumları Özel Mesleğim Okulları ve Berk Anadolu Lisesi'ni de Kırmızı Holding çatısı altında yıllar önce buluşturan başarılı iş adamı, ‘Eğitime yatırım yapmayı ve gelişmesi için gayret göstermeyi bir milli görev olarak gördüğünü aktardı.

Uzun yıllardır birçok eğitim kurumunun kuruluş aşamasında yer alarak eğitim sektörünün gelişimine katkıda bulunan Nihat Kırmızı, ülke gençlerinin toplum değer ve hedeflerine sahip çıkan bireyler olmalarına katkıda bulunmak adına kuruluşlarında sosyal sorumluluk projelerinin de ağırlıklı olarak eğitimi ve sporu destekler içerikli olmasına önem verdiğini sözlerine ekledi.