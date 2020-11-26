SSK ile daha erken emekli olmak mümkündür. Bu sebeple de çoğu kişi SSK'ya geçmeyi düşünmektedir.

SSK'dan Bağkur'a geçiş nasıl yapılır?

İnsanlar daha çabuk bir şekilde emekli olabilmek için Bağkur'dan SSK'ya geçmeyi düşünmektedirler. Çünkü bu şekilde emekli olmak hem çok daha kolaydır, hem de daha kısa sürede emekli olma imkanı sağlamaktadır. Bunun dışında SSK'dan emekli olan kişiler Bağkur'dan emekli olanlara göre -15 arasında daha fazla maaş almaktadır. Bu sebeple çoğu insan SSK üzerinden emekli olmayı düşünmektedir.

Bağkur'dan SSK'ya geçişlerin en büyük sebeplerinden birisi SSK'lı vatandaşın daha kısa bir sürede emekli olabilmesidir. Bu sebeple çoğu insan SSK üzerinden emekli olmayı ister. Çünkü bu şekilde emekli olmak çok daha avantajlıdır.

Bağkur'dan SSK'ya geçişlerin en önemli sebepleri arasında SSK'lı vatandaşların Bağkur'lu vatandaşlara göre daha az prim yatırmasıdır. Bunun dışından SSK'lı vatandaşlar 10 yıl daha erken bir şekilde emekli olabilmektedir. SSK primi yatıran vatandaşlar 5000-7200 gün arasında prim ödeyip kolay bir şekilde emekli olabilmektedirler.

Şartları nelerdir?

Bağkur'lu iseniz ve SSK'ya geçmeyi düşünüyorsanız emekliliğinize en az 3.5 yıl olması gerekmektedir. Daha önce Bağkur ödemesi yapanlar SSK'ya geçişten sonra hizmet birleştirme yaparlar. SSK'ya geçip hizmet birleştirme işlemini tamamlayan vatandaşların emekli olma şartlarını SSK Müdürlüğü belirler. Bağkur'lu vatandaşlar SSK'ya geçtikten sonra 30 günlük bir prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden rahat bir şekilde faydalanabilmektedirler.

3.5 yıl hesaplamalarında askerlik ile doğum borçları yansıtılmamaktadır. 3.5 yılın fiziki olarak geçirilmesi gerekir. Bağkur'dan SSK'ya geçiş yapmayı düşünen kişilerin ilgili oldukları Bağkur'a giderek konu ile ilgili bir dilekçe hazırlamaları gerekmektedir.

Bağkur öderken borcu olması sebebi ile sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişiler SSK'ya geçtikten sonra 30 gün prim yatırıp borçları olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Emekliliğe son 3.5 yıl kala bu dönemi hangi kurumda geçirmişseniz oradan emekli olursunuz.

SSK'lıların emekli olma yaşı 55'tir. Bu yaşı doldurup 5000 sigortalı olan kişiler emekli olabilmektedir. Bağkur'dan emekli olmak için de gerekli şartların doldurulmuş olması oldukça önemlidir. Bazı özel durumlar dahilinde Bağkur'lu olan vatandaşlar daha erken emekli olabilmektedirler. Bağkur'a bağlı olan kişiler 4B kapsamında emekli olabilirler.

Bağkur'lu olan erkeklerin daha erken emekli olabilmesi için askerlik borçlanmasını sildirmesi gerekmektedir. Kadınlarda ise engelli çocuklarının bulunması durumunda, evlatlık çocukların olunması ve doğum borçlanması gibi durumlarda erken emekli olma durumu vardır.

Yaş kriterleri ile erken emekli olmak mümkün olmaktadır. Bağkur'dan erken emekli olan kişiler erkenden emekli maaşlarını alabilmektedirler. Fakat bunun için öncelikle erken emekli şartlarını karşılamaları gerekir.

Kadın ve erkekler için Bağkur'dan emekli olma şartları değişiklik göstermektedir. Erken emeklilik kadın ve erkeklerde oldukça avantajlı bir durumdur.